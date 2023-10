iPhone 16 Pro: arrivano il 5G Advanced, il Wi-Fi 7 e una fotocamera pazzesca

Considerando che iPhone 15 è appena uscito abbiamo sentito parlare parecchio di iPhone 16, e ora un analista ha condiviso alcune previsioni dettagliate sui prossimi smartphone di punta Apple.

Secondo Jeff Pu, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max potrebbero essere dei sostanziali aggiornamenti rispetto a iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Ad esempio, entrambi i telefoni avranno una nuova fotocamera ultra-wide da 48MP, rispetto ai 12MP dei modelli attuali, ed entrambi avranno schermi più grandi di 0,2 pollici rispetto ai loro predecessori da 6,1 e 6,7 pollici.

Più potenza e velocità

Inoltre, si dice che entrambi saranno monteranno un chipset A18 Bionic, anche se il quantitativo di RAM rimarrà apparentemente di 8GB, come i modelli di quest'anno.

Pu sostiene inoltre che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avranno un nuovo modem Snapdragon X75, in grado di raggiungere velocità 5G fino a 7,5Gbps, e che supporteranno il Wi-Fi 7, che consentirà velocità Wi-Fi fino a 46Gbps.

Infine, Pu sostiene che iPhone 16 Pro avrà la fotocamera con zoom ottico 5x attualmente esclusiva dell'iPhone 15 Pro Max. Ciò sarebbe dovuto alle dimensioni leggermente più grandi del telefono, dato che a quanto pare non c'era spazio per questa fotocamera su iPhone 15 Pro.

Non aspettatevi però aggiornamenti allo zoom dell'iPhone 16 Pro Max, perché entrambi i modelli Pro avranno la stessa fotocamera da 12MP con zoom ottico 5x.

E iPhone 16?

Pu ha fatto anche alcune previsioni sull'iPhone 16 standard e iPhone 16 Plus, affermando che questi due telefoni avranno solo due sensori posteriori e che non ci saranno aggiornamenti all'obiettivo ultra-wide.

La fotocamera principale non viene menzionata, ma dato che quest'anno è stata aggiornata a 48MP, non ci aspettiamo cambiamenti sostanziali.

Pu fa notare che iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno un chipset A17 Pro, come negli attuali modelli Pro.

Tuttavia, secondo quanto riferito, riceveranno un aggiornamento della RAM, passando da 6GB a 8GB, e saranno aggiornati al Wi-Fi 6e. Ma questo li vedrà comunque inferiori all'iPhone 16 Pro e Pro Max per quanto riguarda la velocità Wi-Fi, se questi ultimi telefoni supportano il Wi-Fi 7. Inoltre, secondo Pu, non riusciranno ad eguagliare i modelli Pro per quanto riguarda la velocità 5G, poiché a quanto pare non ci saranno modifiche al modem 5G.

Vale la pena notare che molti di questi dettagli sono già stati menzionati in precedenza, da Pu e da altri, ma ci sono alcuni nuovi dettagli, tra cui la velocità dei dati e la quantità di RAM.

Probabilmente non sapremo con certezza cosa offriranno questi smartphone fino a settembre 2024, data in cui probabilmente arriveranno i prossimi iPhone.