iPhone 15, svelati i dettagli su RAM e archiviazione

The iPhone 14 Pro

Al momento in cui scriviamo mancano poche ore all'evento Apple di settembre, in cui verrà presentata la linea iPhone 15. Ma anche se tutto sarà presto ufficiale, questo non ha impedito che le fughe di notizie continuassero fino all'ultimo.

In precedenza abbiamo sentito notizie contrastanti sulla quantità di memoria dell'iPhone 15 Pro, con pareri discordanti sul fatto che la capacità di archiviazione partirà da 128GB o 256GB e che raggiungerà 1TB o 2TB. Secondo MacRumors, però, avrà le stesse configurazioni di archiviazione dell'iPhone 14 Pro.

Ciò significa opzioni da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB, e a quanto pare anche l'iPhone 15 Pro Max sarà disponibile in queste configurazioni. MacRumors afferma inoltre di non vedere alcuna prova che una versione da 2 TB sia stata presa in considerazione.

E la RAM?

Per quanto riguarda la RAM, MacRumors sostiene che l'iPhone 15 Pro utilizzerà DRAM LPDDR5, proprio come l'iPhone 14 Pro. Tuttavia, la quantità di RAM potrebbe essere diversa.

L'iPhone 14 Pro ha 6 GB, mentre alcune fughe di notizie precedenti hanno affermato che l'iPhone 15 Pro arriverà a 8 GB, anche se non tutte le fonti sono d'accordo. Queste notizie contrastanti sono probabilmente dovute al fatto che, sempre secondo MacRumors, Apple avrebbe testato sia la versione da 6 GB che quella da 8 GB.

Il sito non è sicuro della quantità di RAM decisa da Apple e osserva che è possibile che la quantità di RAM sia legata alla quantità di spazio di archiviazione, e che i modelli con spazio di archiviazione maggiore ricevano anche più RAM.

Vale la pena notare che, mentre il sito si riferiva sia all'iPhone 15 Pro che all'iPhone 15 Pro Max quando parlava di memoria, menzionava solo l'iPhone 15 Pro quando parlava di RAM. Non è chiaro se si riferisse sia al Pro che al Pro Max o se non avesse informazioni sul Pro Max. Ma se si tratta della seconda ipotesi, è del tutto possibile che l'iPhone 15 Pro Max abbia 8 GB, mentre l'iPhone 15 Pro ne ha 6 GB. Ma si tratta solo di speculazioni.

Infine, il sito riprende le affermazioni precedenti dicendo che l'iPhone 15 Pro avrà un nuovo chipset A17 Bionic, con un core GPU in più rispetto all'A16 Bionic e una velocità di clock di picco più elevata, pari a 3,70GHz.

Non è ancora certo, ma lo sarà molto presto. Il lancio dell'iPhone 15 avrà inizio oggi alle 19:00 (ora italiana).