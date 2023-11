Apple iPhone SE 4, arrivo previsto per il 2025 con un design totalmente rinnovato

An iPhone 14

L'iPhone SE 3 dello scorso anno non è stato un grande upgrade rispetto al suo predecessore e in generale aveva un design vecchio, ancora contraddistinto da ampie bande nere poste alle due estremità dello schermo che lo facevano somigliare molto a uno smartphone di 10 anni fa. Non a caso lo abbiamo definito "obsoleto".

Tuttavia, con il prossimo smartphone "economico" Apple potrebbe cambiare completamente approccio proponendo un design molto più recente.

Stando a quanto riportato da MacRumors, l'iPhone SE 4 dovrebbe somigliare a una versione "modificata" dell'iPhone 14. Ciò significa che finalmente avremmo un SE con un display ampio e probabilmente con Face ID, Dynamic Island e senza tasto Home.

Tuttavia, secondo il report l'iPhone SE 4 non sarà una copia esatta dell'iPhone 14. Stando alla fonte sarà infatti più leggero dell'iPhone 14, con un peso di 165 g rispetto ai 172 g di quest'ultimo.

Parte della riduzione di peso è dovuta al fatto che l'iPhone SE 4 utilizza una singola fotocamera da 48MP sul retro invece della configurazione a doppio obiettivo dell'iPhone 14. Questo dovrebbe anche contribuire a contenere il costo basso per rendere l'iPhone SE 4 accessibile a tutti, o quasi.



Finalmente un design moderno per l'SE

Molto probabilmente iPhone SE 4 utilizzerà uno chassis in alluminio, proprio come quello dell'iPhone 15, e sarà caratterizzato dagli stessi lati piatti dell'iPhone 14. Sul fondo troveremo una porta USB-C come su tutti gli iPhone 15 e gli altri dispositivi Apple usciti di recente.

C'è un'altra chicca interessante: l'iPhone SE 4 potrebbe avere un pulsante Action. Questo tasto ha fatto il suo debutto nell'iPhone 15 Pro ma non è presente sull'iPhone 15 standard, quindi la sua inclusione nell'iPhone SE 4 suggerisce che Apple potrebbe presto portarlo sull'intera gamma di iPhone.

MacRumors sostiene inoltre che l'iPhone SE 4 il vociferato "tasto di cattura capacitivo" atteso con l'arrivo dell'iPhone 16.

Per quanto riguarda il prezzo, MacRumors non ha confermato nulla; tuttavia, il report afferma che il nuovo iPhone SE 4 arriverà nel 2025 insieme ai futuri iPhone 17 (se si chiameranno così).