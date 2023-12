Il mercato dei pieghevoli non avrà futuro finchè Apple non ci entra

Il 2024 non sarà l'anno della svolta per gli smartphone pieghevoli: non può esserlo senza il contributo di un attore fondamentale, ovvero Apple.

Se c'è un portabandiera del trend del pieghevole questo è Samsung, un'azienda che ha rilasciato cinque generazioni di dispositivi pieghevoli con qualità sempre maggiore.

A parte il prezzo alto, la linea di pieghevoli non presenta alcuna controindicazione. Lo schermo è doppio rispetto a quello di un telefono normale, le fotocamere sono eccellenti, lo Z Fold è dotato di supporto S Pen ed è persino impermeabile. Concorrenti come il Motorola Razr 40 Ultra, il Google Pixel Fold e il OnePlus Open continuano a sviluppare le idee originali di Samsung con schermi esterni ancora più grandi, strutture più sottili e fotocamere talvolta migliori. Tuttavia, non tutti sono all'altezza della durata dei telefoni pieghevoli di Samsung.

Dopo un decennio in cui il design e le funzioni dei telefoni sono scivolati fino a diventare tutti molto simili, i telefoni pieghevoli rappresentano una categoria entusiasmante e una delle ultime vere aree di innovazione rimaste ai produttori di telefoni.

Un mercato limitato

Motorola Razr 40 Ultra (Image credit: Motorola)

Tuttavia, se vogliamo essere onesti, non sono in molti ad acquistare telefoni pieghevoli. Samsung è il leader del mercato, vendendo, secondo una stima, l'80% di tutti i telefoni pieghevoli; ma si tratta di una grossa fetta di quella che è ancora una torta minuscola.

Secondo lo stesso report, il mercato dei telefoni pieghevoli rappresenta l'1% del mercato totale degli smartphone.

Allo stato attuale, aziende come Google e OnePlus non stanno entrando in un mercato già esistente, ma stanno cercando di costruirlo. Ci sono molte scelte, design e funzionalità eccellenti, ma l'avanguardia della tecnologia mobile ha ancora un costo e questo potrebbe ostacolare l'entrata nel mercato.

Ma c'è anche un altro fattore. Senza l'iPhone pieghevole o l'iPhone Fold di Apple, il mercato potrebbe non maturare mai.

Una grande opportunità (non sfruttata)

Google Pixel Fold (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Secondo Counterpoint Research, Samsung detiene ancora un margine del 4% su Apple.

In teoria, l'influenza globale di Samsung dovrebbe portare i dispositivi pieghevoli a un'ampia accettazione a livello mondiale, se non a un dominio definitivo, ma l'influenza di Apple si basa su qualcosa di più dei numeri. Si tratta di un'influenza psicografica che parte dal mercato statunitense per poi diffondersi in tutto il mondo come una sorta di FOMO digitale.

Se Apple introducesse un iPhone pieghevole nel 2024, sarebbe la più grande novità in fatto di smartphone degli ultimi 24 mesi, e il desiderio di poterne semplicemente toccare uno ispirerebbe molti fan a mettersi in fila fuori dagli Apple Store di tutto il mondo.

Non stiamo dicendo che Apple farebbe necessariamente qualcosa di diverso o migliore di Samsung, ma l'esistenza stessa di un iPhone Fold trasformerebbe il mercato dei pieghevoli e la percezione degli utenti.

Il 2024 non sarà l'anno del pieghevole semplicemente perché tutti i segnali indicano che Apple non rilascerà il suo primo iPhone pieghevole nel 2024.

Apple ha altri piani

Un concept di iPhone Fold (Image credit: Ran Avni)

Qualche anno fa, l'analista Ming-Chi Kuo aveva previsto che Apple sarebbe potuta entrare nel settore dei dispositivi pieghevoli già nel 2024. Tuttavia, Kuo ha presto rivisto le sue previsioni parlando successivamente del 2025, o forse anche più in là.

Secondo Tim Bajarin, "affinché Apple si lanci in questo mercato, la tecnologia deve diventare migliore e più duratura e deve dimostrare di poter garantire molti anni di servizio".

A nostro avviso, Apple ha già fatto la sua grande scommessa per il 2024. Non sarà l'anno del pieghevole per il gigante di Cupertino. Il 2024 sarà invece l'anno dell'Apple Vision Pro. Il visore per la realtà mista di Apple arriverà negli Apple Store per essere provato dai consumatori all'inizio del prossimo anno, prima di essere messo in vendita prima della conferenza annuale degli sviluppatori (WWDC) di giugno.

Tutto questo non significa sminuire i risultati di Samsung, Google, Motorola o OnePlus. Si tratta di ottimi telefoni pieghevoli che probabilmente faranno crescere il mercato di qualche punto percentuale nel 2024, ma nessuno di loro avrà un anno di svolta finchè Apple non si lancerà nella mischia.

Potrebbe interessarti anche