iPhone 15 mini, ecco perchè non ci sarà (e perchè non c'è stato un iPhone 14 mini)

Quando Apple smette di produrre qualcosa, non è difficile intuirne il motivo. Se Apple avesse pensato che un iPhone 14 mini sarebbe stato un telefono molto venduto, ne avrebbe certamente creato uno.

Mentre la serie iPhone 13 a suo tempo ha avuto un iPhone 13 mini, la generazione successiva al suo posto ha introdotto un iPhone 14 Plus. Ci aspettiamo altri cambiamenti dalla prossima serie iPhone 15, forse con l'arrivo di un inedito iPhone 15 Ultra, ma una cosa è quasi certa: non vedremo mai più un iPhone mini.

iPhone SE (2022) è un telefono più recente rispetto a iPhone 13 mini. Utilizza lo stesso processore Apple A14 Bionic. È più sottile, con un display da 4,7 pollici ancora più piccolo rispetto a quello da 5,4 pollici dell'iPhone 13 mini. È anche più ampio, più alto e più pesante, con cornici invadenti e un pulsante Home vecchio stile.

iPhone SE (2022) è il terzo della sua generazione (Image credit: Future)

iPhone SE è anche l'iPhone più economico che possiate acquistare. E questo ci porta al primo dei motivi per cui non ci sarà un iPhone 15 mini.

iPhone 13 mini era troppo costoso

iPhone 13 mini è costoso, soprattutto per quello che offre. Il lato positivo è che si ottengono le stesse fotocamere dell'iPhone 13 e lo stesso processore dell'iPhone 13 Pro Max. In effetti, Apple ha riutilizzato lo stesso SoC nei due modelli meno costosi di iPhone 14, quindi sapete che questo mini telefono regala prestazioni davvero impressionanti.

A differenza della serie iPhone 14, tutti gli iPhone 13 avevano la stessa potenza. Ciò significa che il chip dell'iPhone mini costava ad Apple quanto quello dell'iPhone 13 Pro.

Il lato negativo è, ovviamente,il display più piccolo, e la dimensione del display è correlata alla dimensione della batteria. iPhone 13 mini ha una batteria più piccola rispetto ai suoi fratelli maggiori, e di conseguenza una durata inferiore.

iPhone 14 Pro Max è enorme, ma quanta autonomia! (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Per fare un esempio pratico, se si mette il grande motore di un'auto sportiva in un'auto piccola, si consuma comunque molta benzina. Chi paga così tanto per un telefono si aspetta semplicemente di più: con l'iPhone mini si ottengono le stesse prestazioni e la stessa fotocamera dei telefoni di dimensioni superiori, con grandi sacrifici per quanto riguarda lo schermo e la batteria.

Uno schermo troppo piccolo perchè ne valga la pena

È improbabile che Apple realizzi un altro iPhone mini, e non c'è nemmeno da sperare troppo presto in un nuovo iPhone SE. Secondo le indiscrezioni, il prossimo aggiornamento dell'iPhone SE non avverrà prima del 2024, nella migliore delle ipotesi.

L'attuale iPhone SE (2022) somiglia molto alla vecchia serie iPhone 8. L'iPhone SE 4 che forse uscirà tra uno o due anni assomiglierà probabilmente a un iPhone moderno, quindi ci aspettiamo anche un display un po' più grande.

Un telefono piccolo è difficile da vendere. iPhone 14 costa ha un prezzo di listino che parte da 1.029€. Paghereste mai 200€ in meno per una versione più piccola dello stesso telefono, con uno schermo inferiore e una durata della batteria peggiore?

La differenza effettiva di dimensioni tra un iPhone 13 e un iPhone 13 mini è di 7 mm, ovvero 0,3 pollici. Inoltre, hanno lo stesso spessore. Quindi che vantaggio c'è nel concreto?

Pixel 7 ha un display più grande e più luminoso, e più batteria (Image credit: Future / Philip Berne)

D'altra parte, la maggior parte dei migliori smartphone della concorrenza sono ancora più grandi dell'iPhone, e la differenza si vede. Google Pixel 7 costa circa quanto un iPhone 13 mini. L'iPhone offre prestazioni probabilmente migliori, ma il Pixel non è da meno con le sue ottime fotocamere e funzionalità.

Inoltre, con un telefono come il Pixel 7 avrete un display molto più grande, luminoso e veloce di quello offerto da Apple con l'iPhone 13 mini. In confronto, la batteria è enorme.

Chi ha comprato un iPhone 13 mini?

L'iPhone 13 mini non è stato acquistato da un numero sufficiente di persone, per questo Apple ha realizzato l'iPhone 14 Plus come quarto modello della scorsa serie. Sembra che sia stata la mossa giusta: secondo i report degli analisti, Apple ha acquistato il 59% in più di pannelli per iPhone 14 Plus rispetto agli schermi per iPhone 13 mini, tenendo conto dello stesso periodo di vita dei due telefoni.

Insomma, è lecito pensare che un modello Plus venda meglio di un mini. Inoltre, è probabile che il modello Plus crei una maggiore sinergia nella catena di fornitura, in quanto utilizza parti di dimensioni simili a quelle di altri modelli, anziché creare un formato completamente nuovo.

Ciò significa che Apple può far pagare di più l'iPhone Plus con display più grande e realizzare un margine di profitto più ampio rispetto all'iPhone mini. L'argomentazione a favore di un iPhone più piccolo diventa sempre più complicata da supportare, soprattutto dal punto di vista di Apple.

Se volete uno smartphone più piccolo, meglio scegliere un pieghevole

Un pieghevole a conchiglia come il Samsung Galaxy Z Flip 4, pur non essendo elegante come il futuro modello pieghevole che ci si aspetta da Apple, è il telefono più compatto che potremmo consigliare. Se Apple intende realizzare un iPhone pieghevole, speriamo che opti per un iPhone Flip piuttosto che per un iPhone Fold. Quando è piegato, lo Z Flip 4 è quasi due pollici più corto di un iPhone 13 mini, anche se leggermente più spesso.

Il Pixel Fold è uno degli smartphone più sottili in circolazione (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Certo, non è la stessa cosa di un iPhone mini.

Il miglior compromesso per chi ha le mani più piccole e vuole un dispositivo compatto sarebbe un telefono facile da maneggiare, più sottile e ben sagomato rispetto ai telefoni Plus più spessi di oggi.