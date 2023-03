Xiaomi sta lavorando a uno smartwatch con Wear OS 3

Xiaomi potrebbe essere in procinto di lanciare uno smartwatch con il sistema operativo Wear OS 3 di Google.

Il produttore cinese è stato uno dei principali protagonisti del mercato degli smartwatch, ma finora ha scelto di utilizzare i propri sistemi operativi per i suoi prodotti, con il suo Xiaomi Watch S1 e il recente Xiaomi Watch S1 Pro che girano sul suo MIUI Watch OS, basato su Android.

Tuttavia, secondo un rapporto di 9to5Google, l'azienda sembra ora intenzionata a cambiare rotta: il gigante tecnologico sta preparando un dispositivo completamente nuovo per la fine dell'anno, che funzionerà con il sistema operativo Wear OS 3.

A differenza degli attuali smartwatch Xiaomi, il nuovo orologio sarà dotato del pieno supporto per le app e i servizi di Google Play, diventando così un concorrente diretto di Samsung Galaxy Watch 5 e di Google Pixel Watch.



Il rapporto prosegue affermando che il nuovo dispositivo sarà comunque sincronizzato e gestito dalla stessa app Mi Fitness che gli indossabili di Xiaomi utilizzano attualmente.

L'era dell'autonomia

(Image credit: Future)

Un modello prodotto da Xiaomi potrebbe portare un’interessante novità nel settore: la critica principale mossa agli smartwatch che utilizzano Wear OS è stata la loro durata, con dispositivi di punta come il Samsung Galaxy Watch 5 che faticano ad arrivare a fine giornata, nonostante l’uso moderato.

Sebbene non possano vantare lo stesso tipo di funzionalità interessanti dei prodotti di punta, gli indossabili Xiaomi sono in testa alla classifica per quanto riguarda la durata della batteria e sono in grado di durare fino a ben due settimane con una sola carica, a seconda dell'uso che se ne fa.

Si dice che la prossima generazione di smartwatch Samsung sia dotata di batterie da 425 mAh di maggiore capacità, che potrebbero migliorare di molto l’autonomia dei futuri Galaxy Watch. Ma se Xiaomi riuscirà a integrare Wear OS 3 mantenendo le sue prestazioni a lunga durata, potrebbe imporsi prima che i concorrenti riescano a dire la loro.