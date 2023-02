Xiaomi 13 e 13 Pro: i nuovi top di gamma con fotocamere Leica

Il mercato degli smartphone del 2023 si è appena ampliato. Nella giornata di domenica 26 febbraio, Xiaomi ha presentato alla conferenza di Barcellona i nuovi top di gamma che segneranno l’annata dell’azienda cinese. In particolare, si sono distinti Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, che potranno offrire un comparto fotografico all’avanguardia, grazie alla collaborazione con uno dei giganti del settore come Leica.

I nuovi modelli Xiaomi puntano al mercato dei migliori cameraphone e lo fanno con stile. Infatti, le novità non si limitano alle lenti, poiché verranno supportate da un software all’altezza del compito. Durante la presentazione, ha fatto la sua entrata in scena anche Xiaomi 13 Lite che però non avrà a disposizione i nuovi obiettivi.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: fotocamere

Iniziamo da Xiaomi 13 Pro che potrà coprire lunghezze focali da 14mm a 75mm ed è dotato di una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 da 1 pollice, un teleobiettivo da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm. Il sensore IMX989 appena citato garantisce immagini colorate con un contrasto netto e texture definite, grazie all'elevata gamma dinamica, alle capacità di cattura della luce e alla rapidità di risposta.

Xiaomi 13 ha invece uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x e un teleobiettivo da 75mm. Per quanto riguarda il lato software, ambedue gli smartphone Xiaomi offrono una velocità di acquisizione migliorata e sono in grado di mettere a fuoco automaticamente determinati soggetti in movimento con Xiaomi ProFocus.

Infine, è disponibile la regolazione manuale dei parametri di scatto in modalità Pro. In particolare, Xiaomi 13 Pro supporta i profili fotocamera e colore RAW DNG a 10-bit creati da Adobe.

Le specifiche video non sono da meno e si potranno registrare, sia con Xiaomi 13 che 13 Pro, filmati in Dolby Vision con colori vividi, rapporti di contrasto nitidi e dettagli ricchi e girare in 4K Ultra Night. Il tutto supportato dalla stabilizzazione video HyperOIS.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: specifiche

I nuovi smartphone Xiaomi potranno avvantaggiarsi del processore Snapdragon 8 Gen 2, considerato il migliore per dispositivi mobili non solo per le prestazioni, ma soprattutto per l’efficienza energetica che migliorerà rispettivamente del 42% e del 49% rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo processore garantisce la fluidità e velocità nella gestione di attività come la fotografia computazionale, l’elaborazione tramite IA in tempo reale e il gaming. La connettività avrà il supporto per Wi-Fi 7. Mentre la tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link di Xiaomi 13 Pro consente connessioni multiple e simultanee a 5GHz e 6GHz ed è in grado di realizzare velocità ultra-elevate fino a 5,8Gbps, insieme a una latenza ridotta e un'ottima capacità di rete.

L’autonomia di Xiaomi 13 è gestita da una batteria da 4.500mAh, con la più alta densità di energia a parità di potenza. Xiaomi 13 Pro, invece, ha una batteria da 4.820mAh con HyperCharge da 120W, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: design e display

Xiaomi 13 adotta un elegante design che combina schermo e bordi piatti con un design posteriore curvo 2.5D. Il display AMOLED FHD+ da 6,36" garantisce la visualizzazione di contenuti con un'accuratezza dei colori e una luminosità di prim'ordine grazie al materiale AMOLED E6 a fronte di un consumo energetico ridotto.

Xiaomi 13 Pro ha una struttura in ceramica 3D-curved per un look uniforme che si sviluppa in maniera fluida fino alla fotocamera. Il display è un AMOLED WQHD+ da 120Hz da 6,73" e, grazie allo stesso materiale E6, è in grado di raggiungere una luminosità a schermo intero di 1.200 nits e una luminosità di picco di 1.900 nits, oltre a visualizzare colori accurati grazie al display TrueColor.

Xiaomi 13 Lite

Per quanto riguarda la versione Lite, essa dispone di una fotocamera ultragrandangolare da 32MP e un sensore di profondità da 8MP. La funzione Dynamic Framing, rileva il numero di persone nell'inquadratura, regola automaticamente il campo visivo e ingrandisce o rimpicciolisce a seconda dei casi, riducendo al minimo la distorsione dei selfie.

Rispetto ai due modelli di punta, la versione Lite ha un processore Snapdragon 7 Gen 1, quindi leggermente inferiore, mentre il display è un AMOLED a 120Hz.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi 13 Pro è disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399,90€.

Xiaomi 13 è disponibile in tre colorazioni, Black, White e Flora Green, con 2 varianti di memoria: 8GB+256GB a partire da 1099,90€ e 12GB+256GB – a partire da 1199,90€.

Xiaomi 13 Lite è disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.

Inoltre, l’uscita è accompagnata da un’offerta e si potrà usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio fino alle ore 23:59 del 12 marzo su Amazon.it (Si apre in una nuova scheda) e mi.com (Si apre in una nuova scheda) e presso Xiaomi Store Italia.