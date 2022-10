Xiaomi 12T e 12T Pro, Smart Band 7 Pro, Redmi Pad e le altre novità Xiaomi

In occasione dell'evento di presentazione tenutosi a Monaco di Baviera, Xiaomi ha presentato la nuova serie di smartphone top di gamma Xiaomi 12T, insieme a nuovi prodotti smart pensati per la mobilità e l'utilizzo casalingo, come robot aspirapolvere, tablet, TV 4K e la nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Nuova serie Xiaomi 12T

Xiaomi 12T viene proposto in due varianti: il modello standard Xiaomi 12T, dotato di SoC MediaTek, e il più potente 12T Pro, con CPU Qualcom Snapdragon. Entrambi presentano un design caratterizzato da angoli stondati e da un display con foro sullo schermo, oltre a un comparto fotografico composto da tre fotocamere.

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T ha un SoC Mediatek Dimensity 8100-Ultra, assieme a 8GB di RAM e 128 o 256GB di memoria d'archiviazione interna non espandibile. Lo schermo è un CrystalRes AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici, con risoluzione di 2712 x 1220, frequenza d'aggiornamento adattiva di 120Hz, supporto a HDR10+ e lettore d'impronte digitali integrato.

La fotocamera include un obiettivo principale ultra grandangolare da 108 MP, con apertura f/1.7, un ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e un sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4. Nella parte anteriore è presente un obiettivo da 20 MP con apertura f/2.24.

È presente un doppio speaker con supporto al Dolby Atmos e la connettività include Bluetooth 5.3, NFC, WiFi 6 e 5G, oltre alla possibilità di inserire una doppia SIM. La batteria è di 5000mAh ed è ricaricabile attraverso la ricarica rapida HyperCharge da 120W.

Xiaomi 12T Pro

Le differenze di Xiaomi 12T Pro con il modello base sono nel SoC Qualcom Snapdragon 8+ Gen1 e nel taglio di memoria aggiuntivo di 12+256GB per quanto riguarda RAM e memoria interna.

Il comparto fotografico include un sensore principale grandangolare più performante dalla risoluzione di 200 MP e apertura f/1.69, mentre rimangono identici il resto degli obiettivi, così come il resto delle caratteristiche.

Disponibilità

Entrambi i modelli sono protetti da vetro Gorilla Glass 5 e sono disponibili nelle tonalità Black, Silver e Blue. A partire da oggi ed entro il 21 ottobre, è possibile acquistare Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com (Si apre in una nuova scheda) a un prezzo di lancio di 499,90€. La cifra sale a 749,90€ se si sceglie 12T Pro.

Xiaomi 12T da 8+256GB è anche disponibile in bundle a scelta con Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder a 649,90€. Il modello 12T Pro da da 12GB+256GB può invece essere acquistato su Amazon insieme a Redmi Pad.

Robot aspirapolvere, TV 4K, tablet, fitness tracker e auricolari wireless: il resto delle novità Xiaomi

Robot Vacuum X10+

Si tratta di un robot aspirapolvere che può anche lavare e asciugare, oltre che svuotarsi e rifornirsi d'acqua in automatico attraverso la stazione. È in grado di sfruttare il riconoscimento tridimensionale degli ostacoli, per muoversi senza problemi tra i mobili ed è dotato di doppio mocio rotante che si solleva in automatico in presenza di tappeti.

Sarà in vendita dal 10 ottobre su mi.com (Si apre in una nuova scheda) al prezzo di 899,90€. Coloro che lo acquisteranno al lancio, riceveranno in bundle anche Mi Smart Air Fryer 3.5L.

Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Series

Truclean W10 Wet Dry è un'aspirapolvere senza fili con stazione di ricarica. Può aspirare, lavare e asciugare e ha un'autonomia di 35 minuti con una singola carica. La tecnologia di rilevamento intelligente dello sporco, è in grado di ottimizzare i consumi regolando in automatico la potenza dell'aspirapolvere.

La serie è composta dai due modelli W10 Wet Dry e W10 Pro Wet, disponibili all'acquisto a partire dal 10 ottobre al prezzo rispettivo di 799,90€ e 899,90€.

Xiaomi TV Q2 Series

I nuovi TV 4K OLED Q2 di Xiaomi comprendono modelli da 50, 55 e 65 pollici e hanno una frequenza d'aggiornamento di 60Hz, con supporto al Dolby Vision. Includono due altoparlanti stereo da 30W, con Dolby Atoms, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI eARC, USB 2.0, Ethernet, uscita audio ottica digitale e jack da 3,5mm.

I modelli sono disponibili al prezzo rispettivo di 599,90€, 699,90€ e 899,90€, a partire dal 17 ottobre. Fino al 27 dello stesso mese, avranno un prezzo promozionale di 549,90€, 649,90€ e 799,90€ presso i negozi Unieuro o mi.com (Si apre in una nuova scheda).

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Il nuovo fitness tracker della serie Pro ha un display AMOLED da 1.64 pollici, GPS integrato e diverse funzionalità per l'attività fisica, tra cui oltre 10 modalità sportive, il monitoraggio dell'ossigeno e del battito cardiaco. Ha un'autonomia di 12 giorni e può resistere sott'acqua fino a 5 atmosfere.

È acquistabile dal 7 ottobre nei colori Black e Ivory al prezzo di 99,90€.

Xiaomi Redmi Pad

È un tablet da 10.61 pollici, con display da 90Hz e CPU MediaTek Helio G99. Ha una batteria da 8000mAh che garantisce un'autonomia di un giorno, oltre a quattro altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos.

È in vendita a partire dal 6 ottobre nei tagli 3GB+64GB o 4GB+128GB, al prezzo rispettivo di 299,90€ e 399,90€. La versione più economica sarà disponibile per 48 ore in offerta a 279,90€ su mi.com (Si apre in una nuova scheda).

Xiaomi Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro

I due nuovi auricolari wireless hanno una protezione IP54, supportano il Bluetooth 5.3, oltre all'audio ad alta definizione. Hanno un'autonomia di 36 ore e pesano soltanto 46g.

I Redmi Buds 4 saranno disponibili dal 17 ottobre nei colori White e Black, mentre i modelli Pro soltanto nella colorazione White. Il prezzo rispettivo è di 69,90€ e 99,90€ su mi.com (Si apre in una nuova scheda) e Amazon (Si apre in una nuova scheda).