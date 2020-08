Xbox Game Pass, gli abbonati Ultimate da oggi possono provare i giochi in streaming

Microsoft ha annunciato nei giorni scorsi di voler introdurre dal 15 settembre lo streaming dei giochi nel servizio Xbox Game Pass Ultimate, ma già da oggi gli abbonati avranno modo di partecipare al beta testing.

Al momento la versione di prova è disponibile solo su dispositivi con sistema operativo Android, mentre su iOS, dopo una prima sperimentazione, il servizio è stato bloccato a causa delle restrizioni dell’App Store sui servizi in streaming.

Parlando con la testata The Verge , un rappresentante di Microsoft ha dichiarato: “Gli utenti che hanno a disposizione l’app Xbox Game Pass (Beta) avranno la possibilità di provare alcuni dei titoli del catalogo in vista del lancio previsto per il mese prossimo. Questa beta sarà fondamentale per poter dare al lancio la migliore esperienza possibile e non deve comunque essere considerata indicativa della qualità finale”.

xCloud inglobato in Xbox Game Pass

Stando a quanto dichiarato da Microsoft, dunque, la beta non permette di giocare gli oltre 100 titoli che saranno disponibili in streaming su Xbox Game Pass. Secondo le previsioni di The Verge, i giochi che si potranno provare con la beta sono circa una trentina.

Per poter giocare in streaming, oltre all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, è necessario installare l’app Xbox Game Pass (Beta) dal Play Store. Vale la pena ricordare che si tratta di un’applicazione differente da Xbox Game Streaming (Preview) che permette di riprodurre in remoto i giochi dalla propria console Microsoft.

Precedentemente conosciuto come xCloud il servizio di gioco in streaming di Microsoft verrà inglobato all’interno di Xbox Game Pass, che al momento permette di giocare titoli on-demand su Xbox One o su PC. L’abbonamento Ultimate permette di installare i titoli su entrambe le piattaforme, ma esistono anche sottoscrizioni individuali a un prezzo più basso solo per console o solo per computer. Il lancio del gioco in streaming su Xbox Game Pass è fissato per il 15 settembre prossimo.

