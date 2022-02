Vivobook 13 SLATE OLED (T3300), prezzo ufficiale in Italia

ASUS Vivobook 13 SLATE OLED (T3300) è ufficialmente disponibile in Italia. Si tratta di un tablet 2-in-1 con Windows, caratterizzato da un eccellente schermo OLED. Un aspetto che, secondo Asus, ne fa anche un televisore OLED.

In effetti, se cercato un dispositivo che sia da usare soprattutto per vedere le serie Netflix, o Disney+ o Prime Video, questo Vivobook 13 SLATE OLED (T3300) è eccellente.

Ed è anche un PC con sistema operativo Windows 11S (si può passare facilmente alla modalità Windows 11 standard), e quindi un sistema in teoria adatto alla produttività e allo studio.

Abbiamo già avuto modo di provare ASUS Vivobook 13 SLATE OLED (T3300), trovando un dispositivo che in effetti è fantastico per il consumo di contenuti. Lo schermo è molto più grande del tipico tablet, e la qualità delle immagini è ottima quando si guardano film, serie TV o documentari. Anche l'audio non è niente male.

Quanto all'uso di applicazioni "da ufficio", non è proprio un mostro di potenza. ASUS Vivobook 13 SLATE OLED (T3300) ha un processore Intel relativamente lento e solo 4GB di RAM. Ci si possono fare alcune cose semplici, come la gestione della posta elettronica, la navigazione e poco altro.

Il tutto è proposto a un prezzo davvero molto interessante: parliamo di €699, e nella confezione troverete anche la cover con tastiera e il pennino. In confronto il Surface Go 3, il concorrente più diretto, vi verrebbe a costare € 759 euro. Avreste un con un SSD più veloce rispetto alla memoria eMMC usata da Asus, ma le prestazioni sono comunque basse. Surface Go 3 costa di più, ma ha uno schermo più piccolo e non è un OLED.

In un certo senso, ASUS Vivobook 13 SLATE OLED (T3300) rappresenta una nuova categoria di dispositivi. E almeno per il momento è il miglior rappresentante di tale categoria.

Se cercate qualcosa che sia qualcosa in più del solito tablet Android, ma allo stesso tempo non volete spendere le cifre altissime che ci vogliono per un iPad Pro o per uno dei migliori 2-in-1 Windows, allora questo ASUS Vivobook 13 SLATE OLED (T3300) rappresenta forse la risposta perfetta.

Si spende relativamente poco, ma allo stesso tempo avrete un PC adeguato per le scuole medie e le superiori (anche se forse siamo proprio al limite), e anche un dispositivo eccellente per il tempo libero.

Avere tutto questo in un formato compatto a un prezzo ragionevole ci sembra una gran bella notizia.