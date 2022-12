TV QD-OLED di nuova generazione: l'8K arriverà prima di quanto crediate

La tecnologia QD-OLED è diventata una delle migliori per quanto riguarda la qualità dei display, e a quanto pare sono in arrivo nuovi TV 8K e monitor gaming che saranno dotati per la prima volta della suddetta tecnologia.

Come riferito da FlatpanelsHD, Samsung Display sarebbe in procinto di procurarsi una nuova apparecchiatura per la produzione di massa di pannelli ad alta intensità che potremmo vedere prossimamente nei migliori televisori 8K o in monitor super-dettagliati.

Il macchinario, nome in codice "Jarvis", permetterebbe la produzione in grande quantità di televisori 8K e monitor ad alta risoluzione e pare abbia un costo di 14,5 milioni di dollari.

(Image credit: Samsung)

Samsung Display è attualmente l'unico produttore di pannelli QD-OLED, ma non ha ancora annunciato niente di ufficiale riguardo eventuali prossimi schermi 8K dotati di questa tecnologia. Tuttavia, secondo molti esperti del settore la comunicazione da parte dell'azienda avverrebbe al CES di gennaio 2023, anche se per acquistare i nuovi TV Samsung dovremo aspettare più a lungo.

i pannelli QD-OLED utilizzano uno strato Quantum Dot al posto di filtri colorati, permettendo di ottenere una luminosità di picco superiore rispetto ai classici TV OLED, oltre a una saturazione migliore.