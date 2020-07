TV OLED, Panasonic GZ950 da 65 pollici è in offerta a soli 1900 euro

Panasonic GZ950 a soli 1900 euro su eBay Se cercate un bel televisore OLED per il vostro salotto, non lasciatevi sfuggire quest'offerta: Panasonic GZ950E da 65 pollici è disponibile su eBay a soli 1900 euro Il televisore è stato introdotto nel 2019 e si è subito imposto come uno dei migliori TV OLED. Contrasto e resa cromatica sono ottimi, ma a differenziare questo TV dalla concorrenza è l'eccellente upscaling; persino i contenuti a 576i prendono nuova vita. La concorrenza è tanta, LG e Samsung dominano il mercato nel nostro paese, ma GZ950 vi permetterà di risparmiare un bel po' di soldi a parità di prestazioni. È un'interessante offerta per chi vuole allestire un home cinema di livello.

Panasonic, come LG, Sony e Philips, ritiene che il futuro del mercato TV sia la tecnologia OLED, capace di fornire un livello di contrasto "infinito" e una migliore gestione della luce.

Panasonic GZ950 poggia su un sobrio supporto centrale, abbastanza sottile da non dare nell'occhio e che permette di collocare il televisore anche sui mobili più piccoli; le cornici sono molto sottili.

Il sistema operativo è basato su my Home Screen 4.0 e l'interfaccia è user-friendly; supporta l'assistente vocale Google Assistant, oltre che la funzione Chromecast, che consente di riprodurre i contenuti da smartphone o tablet direttamente sul televisore.

La qualità d'immagine è ottima: il contrasto e la gamma cromatica sono fantastici, ma ciò che colpisce di più è la qualità dell'upscaling: i contenuti HD/SDR prenderanno nuova vita su questo televisore. Panasonic GZ950 supporta lo standard HDR 10, HDR 10+, HLG e Dolby vision.

Il comparto audio è affidato a quattro driver integrati per una potenza complessiva di 50 W (2 da 10W per medi e alti + due da 15 W per i bassi) e supportano la tecnologia Dolby Atmos.

A 1900 euro si tratta di un vero affare e rappresenta un ottimo prodotto per il vostro home cinema.

Altri televisori da considerare

Samsung Q90R

(Image credit: Samsung)

Samsung Q90R è disponibile su eBay a poco più di 2200 euro. Si tratta di un modello 4K da 65 pollici, nonché il top di gamma QLED del 2019. Rispetto a Philips 854, perde qualcosa in termini di contrasto, mentre la riproduzione di contenuti HDR è formidabile.

Il comparto audio è ottimo, presenta infatti un sistema da ben 60 W. Supporta gli standard HDR 10, HDR 10+ e HLG.

È anche un ottimo televisore da gaming, tant'è vero che può raggiungere un input lag di soli 14,2 millisecondi, un valore nettamente superiore a quanto offerto dalla concorrenza.

LG CX

(Image credit: LG)

LG CX è disponibile su Mediaworld a 2799 euro. È il televisore OLED di fascia media del colosso coreano per il 2020. Rispetto al C9 dello scorso anno, l'azienda si è impegnata per migliorare ulteriormente la qualità video... e ci è riuscita.

Per immagini mozzafiato, questo TV è caldamente consigliato; supporta gli standard HDR 10, HLG, Dolby Vision e Dolby Atmos.

È un ottimo TV anche per i gamer, DDay ha misurato un input lag di soli 13 ms a 1080p e 60 fps. Insomma, il gaming su console raggiunge un nuovo livello con LG CX.

LG B9

(Image credit: TechRadar)

LG B9 (55 pollici) è disponibile su eBay a 999 euro. Chi vuol risparmiare, ha nel B9 la carta vincente. Rispetto agli altri modelli, non vanta un upscaling di livello, un buon comparto audio e nemmeno un pannello da 65 pollici, ma è uno dei TV OLED più economici in commercio.

Se acquisterete questo prodotto per vedere film in blu ray, programmi in streaming o per giocare con la console, vi troverete benissimo. Per carità, rispetto ai tipici TV 4K HDR con pannello LCD è comunque una bel passo avanti, ma è ben lontano dalle proposte di cui sopra.