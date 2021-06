TV Hisense 2021: OLED, Mini LED e un laser TV da 120 pollici!

I televisori Hisense si vedono spesso nei negozi, e in genere hanno prezzi molto invitanti. Trattandosi di un marchio poco conosciuto, tuttavia, molti si chiedono se vale la pena di prendere un TV Hisense. Ebbene, con la lineup 2021 il discorso potrebbe prendere tutta un'altra piega.

L'azienda ha infatti presentato un catalogo aggiornato, e destinato ad espandersi ulteriormente con l'arrivo dei televisori MiniLED, nell'ultima parte del 2021. Per il momento, comunque, a risaltare è la laser TV da 120" e il nuovo televisore OLED, dando per dare filo da torcere ai giganti del settore, come LG, Sony e Panasonic.

Hisense Laser TV da 120 pollici (Image credit: hisense)

Il prodotto forse più interessante è l'incredibile Laser TV da 120 pollici. Si tratta di un proiettore a tiro corto, da posizionare a circa 35 cm dallo schermo. Hisense lo propone insieme a uno speciale schermo realizzato con microlenti, che può riflettere al massimo la luce che arriva dal basso - quindi dal proiettore. Allo stesso tempo, lo schermo attenua le fonti di luce in alto, e questo aumenta la visibilità e la qualità dell'immagine, perché limita i disturbi di lampade e altre fonti di luce.

L'immagine è 4K HDR, ma un sistema di proiezione, per natura, non può offrire i neri profondi e i colori brillanti di un buon televisore. Abbiamo notato, a prima vista, buone prestazioni.

Hisense propone la laser TV da 120 pollici a €4,999, prezzo che include anche l'installazione da parte di tecnici specializzati. L'idea è quella di un televisore gigante per godersi la partita con gli amici (a proposito, la serie A è anche in streaming), oppure di godersi un film in una sala approntata appositamente. Ma volendo potete usare l'Hisense Laser TV anche come televisore principale.

Volendo, se avete poco spazio, c'è anche la versione da 88", che costa €4.499

Ritorno dell'OLED

L'altra grande novità per Hisense è il ritorno di un modello OLED. Sembrava che l'azienda avesse rinunciato a questo settore - a maggior ragione considerando l'introduzione di modelli miniLED, ma invece quest'anno arriva il nuovo Hisense A9G. Disponibile in versione da 55" e 65", si tratta di uno smartTV OLED con VIDAA 5.0, la nuova versione del sistema operativo Hisense. Il prezzo indicato è 1.399 euro, il che lo mette in concorrenza con il più famoso LG C1 (€1.300 - 1.500), ma l'Hisense ha una soundbar integrata che potrebbe fare la differenza.

Abbiamo poi i modelli ULED, vale a dire i modelli LCD premium di Hisense. Per il 2021 arriva il modello U8GQ. Disponibile in due versioni, da 55" e 65", promette neri abbastanza profondi da "sembra un OLED" a un occhio non troppo esperto. Il modello in esposizione, in effetti, aveva prestazioni sorprendenti e per questo non vediamo l'ora di testarlo.

Hisense U8GQ, qualità a un prezzo ragionevole? (Image credit: Hisense)

TV Hisense economici

Ci sono poi due famiglie di televisori QLED, che rappresentano la fascia media e bassa per Hisense. Sono la seri A7GQ e la E78GQ. Con prezzi che vanno da €699 a €1.399 (per un 75 pollici), questi televisori possono rappresentare la scelta ideale per chi cerca un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Non avrete, prevedibilmente, le prestazioni dei modelli più costosi, ma almeno a prima vista sembra che questi nuovi modelli Hisense rappresentino un notevole passo avanti rispetto a quelli precedenti.