5 trucchi Netflix per diventare un professionista dello streaming

Conoscete questi 5 trucchi Netflix per sfruttare appieno tutto ciò che può offrirvi la piattaforma? Magari guardate contenuti in streaming giorno e notte, ma sicuramente non conoscete tutte le impostazioni segrete per usare Netflix come un vero professionista e ottenere il meglio dal vostro account.

Netflix, infatti, offre alcune funzioni segrete poco conosciute che possono rendere la vostra esperienza di navigazione e visione in streaming molto più divertente. Che stiate cercando un titolo preciso tra i migliori film Netflix, che vogliate migliorare i contenuti consigliati per voi, oppure scegliere una tra le migliori serie TV Netflix, questi trucchi e consigli vi permetteranno di approfittare davvero di tutte le funzioni di Netflix, anche quelle segrete.

Come scegliere l'abbonamento Netflix giusto per voi

Tutti i nuovi film Netflix in arrivo nel 2022

Come disdire Netflix

5 trucchi Netflix per sfruttarlo al massimo

Continuate a leggere per scoprire quali sono le impostazioni e le funzioni segrete per Netflix che non potete non conoscere!

1. Attiva la funzione Netflix Download per te

Ci siamo passati tutti: bloccati nel traffico, a bordo di un aereo, in autobus oppure in metropolitana, senza campo e senza niente da fare. In questi casi, Netflix può diventare il vostro migliore amico, a patto che abbiate scaricato dei contenuti da guardare anche offline.

Per questo vi viene in aiuto la funzione Download per te, che scarica automaticamente su iPhone, iPad, smartphone o tablet Android film e serie TV che secondo l'algoritmo Netflix possono interessarvi.

Naturalmente, avrete bisogno di spazio libero sul dispositivo scelto, e i contenuti si scaricheranno automaticamente in background. A questo punto, anche senza accesso ai dati, avrete l'imbarazzo della scelta per iniziare a guardare un film o una serie TV, selezionati per voi in base alle vostre abitudini e ai vostr gusti.

Se lo preferite, ricordate che potete scaricare manualmente qualunque film o episodio desideriate per guardarlo offline in un momento successivo.

(Image credit: Future)

2. Migliora i consigli di Netflix

Il sistema che consiglia i contenuti di Netflix può rivelarsi molto utile, segnalandovi le serie TV e i film che potrebbero interessarvi di più e selezionandoli per voi dall'immenso catalogo. Il fatto è che i consigli si basano sui vostri interessi, che a loro volta dipendono dalle vostre abitudini streaming. Se condividete l'account con figli o partner, i contenut consigliati potrebbero discostarsi da ciò che vi piace realmente.

Potete cambiare l'opinione che l'algoritmo di Netflix ha di voi semplicemente cancellando contenuti dalla cronologia di visione. Aprite l' Attività di visione contenuti e cliccate su Nascondi dalla cronologia di visione a destra. In questo modo non riceverete più consigli basati su quel determinato contenuto.

(Image credit: JustWatch)

3. Scopri cosa c'è su Netflix (e altre piattaforme)

A volte ci piace navigare su Netflix senza una meta prima di trovare qualcosa di inaspettato, ma altre volte vogliamo guardare un film specifico e lo vogliamo fare subito. Magari si tratta di un contenuto un tempo aggiunto alla vostra lista, oppure una serie TV che avete visto anni fa e volete riguardare, o ancora si tratta di un film nuovo che non avete avuto occasione di vedere al cinema.

Potete cercarlo manualmente su Netflix, certo, ma l'opzione migliore è usare l'app JustWatch per iOS, Android e desktop per scoprire se quello che volete guardare è presente su Netflix, Prime Video, Disney Plus, Now TV e altri. L'app propone anche servizi per noleggiare o acquistare il contenuto, nel caso non sia disponibile in streaming. Anche alcuni televisori Samsung e LG, oltre che i dispositivi Amazon Fire TV, supportano l'app. Molto comodo!

4. Usa i codici segreti Netflix

Avete mai notato che Netflix offre dei consigli molto specifici in base alla categoria? Del tipo "Film horror con una protagonista forte e coraggiosa"? Oppure "Storie sataniche"? Alla base del catalogo Netflix c'è un sistema di categorizzazione e classificazione molto raffinato, ma può non essere facile usufruirne al massimo per via del meccanismo che seleziona automaticamente i contenuti che possono interessarvi di più.

Per scoprire tutto il possibile delle vostre categorie preferite c'è un semplice trucchetto: tutte si differenziano grazie a un codice numerico, e potete sfogliarle all'indirizzo https://www.netflix.com/browse/genre/xxxxxxx (le x vanno sostituite con i numeri del codice. Per scoprire quali sono i codici potete visitare la pagina https://www.netflix-codes.com/ oppure tentare la fortuna e digitare qualche numero random per vedere cosa salta fuori.

(Image credit: Future)

5. Usa le scorciatoie per i comandi di riproduzione

Le app di Netflix per TV e mobile funzionano tutte in modo diverso, ma se guardate Netflix dal PC potete sfruttare molte scorciatoie per i comandi di riproduzione dal browser. Per iniziare, provate con questi: