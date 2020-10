The Umbrella Academy, svelata la data di uscita della seconda stagione

La seconda stagione di The Umbrella Academy ha finalmente una data di uscita: 31 luglio 2020. Netflix ha annunciato la notizia con un insolito trailer che mostra il cast dello show che balla in casa sulle note di "I Think We're Alone Now" di Tiffany, un riferimento a una scena molto amata dai fan della serie TV. Date un'occhiata qui sotto:

On October 1, 1989 seven extraordinary humans were born. On July 31, 2020, they return. pic.twitter.com/tlJQoxt9HoMay 18, 2020

Le riprese sono terminate a fine 2019. Dato che è una serie TV ricca di effetti speciali, però, la post-produzione ha richiesto parecchio tempo ed è stata completata da remoto durante il lock-down.

La serie si basa sui fumetti di The Umbrella Academy, pubblicati da Dark Horse Comics, scritti da Gerard Way e disegnati da Gabriel Bá. Riteniamo The Umbrella Academy una delle migliori serie TV Netflix ed è stata tra le prime dieci serie originals più visualizzate sulla piattaforma nel 2019.

The Umbrella Academy: la trama

The Umbrella Academy racconta la vita di un gruppo di fratelli adottivi, gli Hargreeves, dotati di superpoteri, che si riuniscono a seguito della morte del padre. Nella prima stagione, hanno il compito di prevenire un evento apocalittico e l’ultimo episodio si è concluso con un colpo di scena che ha lasciato il pubblico incerto sul loro destino.

Tra i volti noti troviamo Ellen Page e Robert Sheehan. La prima stagione è stata distribuita all'inizio del 2019, e vi consigliamo vivamente di guardarla se amate il genere e non ne avete ancora avuto occasione.