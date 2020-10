The Batman: data di uscita, cast e ultime novità

Batman il Giustiziere Mascherato è l'ultima impresa titanica di Matt Reeves (regista di Cloverfield e gli ultimi due film de Il Pianeta delle Scimmie).

Originariamente annunciato ad ottobre 2014, The Batman è partito come un progetto di Ben Affleck, quando l’attore è stato scritturato per interpretare il Cavaliere Oscuro in Batman vs Superman e Justice League.

Adesso è un film indipendente che vedrà Robert Pattinson debuttare nel ruolo di Bruce Wayne con un casting fantastico al suo seguito. Co-scritto da Reeves e dallo sceneggiatore emergente Mattson Tomlin, c’è da aspettarsi più di una detective story in bianco e nero, come abbiamo visto nei precedenti film di Batman. Il trailer mostrato durante l'evento FanDome di DC ha già ottenuto molti giudizi positivi dai fan che si augurano di vedere un film all'altezza delle aspettative

Di seguito trovate tutto ciò che sappiamo sulla data di uscita, il cast, la Batmobile e la storia di The Batman.

Le migliori TV su cui riguardare tutta la saga di Batman

Batman di Tim Burton su Netflix

L'esperienza del cinema a casa tua

Data di uscita: 2021

The Batman uscirà il 1 ottobre 2021 invece che il 25 giugno, come si credeva in precedenza. Le riprese si stavano svolgendo in Inghilterra ma hanno subito un arresto forzato a causa dello stop imposto dal coronavirus. Confidiamo che la produzione riprenda al più presto e che i tempi indicati per l'uscita verranno rispettati.

The Batman Trailer: ecco il video presentato durante l'evento Dc FanDome

Il trailer di The Batman mette da subito in evidenza le tinte dark che Reeves ha scelto per il nuovo film del Cavaliere Oscuro. Presentato in occasione dell'evento DC FanDome di agosto, il video mostra Robert Pattinson nelle vesti di un Batman piuttosto emotivo, James Gordon come sempre impegnato sulla scena del crimine, e una piccola anteprima dell'Enigmista, oltre che di Pinguino (in una veste differente dal solito, interpretato da Colin Farrell) e di Catwoman in azione. Con una colonna sonora a base di Nirvana, questo The Batman richiama il capolavoro di Nolan e lo fa in modo eccellente, almeno stando alle prime immagini.

Robert Pattinson sarà Bruce Wayne

In questo film Robert Pattinson reciterà nel ruolo di Bruce Wayne / Batman, con Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I cattivi del film sono L’Enigmista (Paul Dano) e Il Pinguino (Colin Farrell), mentre il signore del crimine, Carmine Falcone, sarà interpretato da John Turturro e Catwoman sarà interpretata da Zoë Kravitz.

Di seguito trovate i membri del cast confermati finora:

Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman)

Andy Serkis (Alfred Pennyworth)

Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman)

Paul Dano (L’Enigmista/Edward Nashton)

Jayme Lawson (Bella Reál, una candidata sindaco)

Jeffrey Wright (Jim Gordon)

Peter Sarsgaard (DA Gil Colson)

John Turturro (Carmine Falcone)

Il cast del film comprende anche gli attori gemelli Max e Charlie Carver, per dei ruoli non ancora rivelati. Ci sono numerose coppie di personaggi DC che gli attori potrebbero interpretare: Pancopinco e Pincopanco sono i personaggi "gemelli" più famosi nella leggenda di Batman.

Svelata la Batmobile

La Batmobile è stata svelata da Reeves, sia per creare rumors del film sia per evitare che le foto dei paparazzi mostrassero in anteprima l’auto durante le riprese. Sembra un'auto sportiva, equipaggiata con un motore a razzo - in forte contrasto con le precedenti Batmobili - che erano più simili a carri armati nei film di Nolan e Snyder.

La tuta di Batman ha un particolare interessante

La Bat-tuta è stata svelata da Reeves con un breve video di prova accompagnato da una musica noir scritta da Michael Giacchino, compositore della colonna sonora del film. Il dettaglio principale che colpisce in questo video è il simbolo del pipistrello sul petto di Pattinson: è una pistola tagliata a metà e trasformata nel famoso logo.

Una congettura e il buon senso, indicano che questa pistola è quella usata da Joe Chill per uccidere i genitori di Wayne. Se questo fosse vero, sarebbe piuttosto gotico - e in perfetto stile Batman.

La storia di The Batman: cosa sappiamo?

(Image credit: Warner Bros.)

The Batman è ambientato durante il secondo anno del percorso del Cavaliere Oscuro, almeno stando a quanto riportato da The Wrap . Questo dovrebbe sopperire la necessità di vedere un altro film sulle origini di Batman, ampiamente soddisfatta nel film di Nolan Batman Begins.

In effetti, la presenza di Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista in questo ne certifica la vicinanza con il leggendario fumetto di DC Comics. Questo film di Batman presenterà anche dei veri e propri lavori investigativi. "Si tratta di una storia noir che segue il punto di vista di Batman", ha detto Reeves al The Hollywood Reporter , spiegando che la sua regia si sta dirigendo verso un film "avvincente" ma allo stesso tempo "emotivo".

"È un Batman nella sua modalità detective, come non lo abbiamo mai visto nei film. I fumetti lo raccontano bene. Dovrebbe essere il più grande detective del mondo, e questo aspetto non è stato mai approfondito nei film. Mi piacerebbe che il percorso che Batman deve effettuare per rintracciare i criminali e cercare di risolvere un crimine divenisse centrale; ciò consentirà al personaggio di percorrere un arco temporale che lo porterà a una trasformazione".

Sembra molto diverso dai precedenti film di Batman e si percepisce un vero sapore noir nel filmato di prova della Bat-tuta. Tuttavia, fino a quando non vedremo un trailer o leggeremo una sinossi ufficiale, questo è tutto ciò che sappiamo sulla trama.

Cos’è successo alla versione di Ben Affleck?

Questo film di Batman ha avuto dei tempi di produzione molto lunghi. Nell'estate 2015, era previsto che Ben Affleck scrivesse e dirigesse un film su Batman, riprendendo il suo ruolo di Giustiziere Mascherato ricoperto in Batman Vs Superman. Il film prevedeva la presenza di Deathstroke nel ruolo del cattivo, Affleck aveva anche pubblicato i filmati di prova su Twitter.

Deathstroke compare brevemente nella sequenza post-crediti del film Justice League, interpretato da Joe Manganiello, come si vede nel filmato. Affleck ha abbandonato la regia di The Batman a gennaio 2017 e ha concluso definitivamente il suo coinvolgimento nel film, rendendolo ufficiale all'inizio del 2019.

L’attore ha lasciato il film a causa dei suoi problemi con l'alcol. "Ho mostrato a qualcuno la sceneggiatura di The Batman" ha dichiarato Affleck al NY Times. "Mi ha detto 'Penso che la sceneggiatura sia buona. Penso anche che ti ubriacheresti fino alla morte se dovessi passare di nuovo quello un momento simile a quello che hai appena passato’”.

L’articolo menziona anche che le riprese travagliate della Justice League avevano "indebolito il suo interesse" per il ruolo di Batman.

Il mondo ha davvero bisogno di un altro film di Batman?

Questa nuova versione si concentra su Batman come detective nei suoi giorni più verdi, il che è un grande cambiamento rispetto alla versione precedente del personaggio di Affleck. La scelta dei cattivi evoca subito alla mente Batman Returns del 1992, ma ci si aspetta che The Batman abbia un suo carattere distintivo.

Considerando le tante versioni di Batman comparse sullo schermo negli ultimi tre decenni, ha senso che Reeves voglia differenziare la sua versione dalle imprese precedenti. Il mondo, probabilmente, non ha bisogno di un altro film di Batman. D’altro canto, un film a carattere noir con un cast così valido, potrebbe essere diverso dal personaggio che abbiamo visto nella versione di Justice League, il che non può far male.