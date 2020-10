The Mandalorian, la stagione 2 ha una data di uscita ufficiale anche per l'Italia

The Mandalorian stagione 2 ha finalmente una data di uscita ufficiale: il 30 ottobre. In quella data vedremo come continueranno le vicende di Mando e Baby Yoda al centro della serie spin-off di Star Wars prodotta per Disney Plus. In vista di quello che sarà l'ultimo, importante evento televisivo dell'anno, Lucasfilm ha anche rivelato il nuovo logo che mostra insieme il dinamico duo.

Ormai da tempo, i fan aspettano qualche anticipazione su The Mandalorian stagione 2 e qualche novità si attendeva dalla Star Wars Celebration, che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso fine settimana ma che era stata cancellata all'inizio dell'anno a causa della pandemia.

Potete vedere il nuovo logo e la data ufficiale di uscita di The Mandalorian stagione 2 proprio qui sotto:

Questo è il giorno. Nuovi episodi in streaming dal 30 ottobre su Disney+. #TheMandalorian #DisneyPlus pic.twitter.com/oNMG1YxseRSeptember 2, 2020

Per una serie di fortunate coincidenze, le riprese dei nuovi episodi erano terminate giusto prima che la pandemia da Covid-19 si diffondesse e quindi la serie arriverà puntale come previsto. Non è andata bene ad altre produzioni Disney Plus come The Falcon and the Winter Soldier che sono state rinviate.

Non è ancora chiaro quando vedremo il primo trailer di The Mandalorian stagione 2, ma siamo certi che ci vorrà ancora un po'. Stando a diverse fonti, inoltre, nei nuovi episodi dovrebbero fare la loro apparizione alcuni importanti personaggi dell'universo di Star Wars.

The Mandalorian, Emmy in vista?

The Mandalorian era stata la serie perfetta per lanciare un servizio di streaming: rappresentava la prima serie televisiva live-action dedicata a Star Wars e Baby Yoda è stato sicuramente la sorpresa principale. Combinando tutto questo insieme di fattori, Disney Plus è riuscita ad attirare l'attenzione al lancio, a differenza di quanto visto con Apple TV Plus la cui offerta non è riuscita a richiamare il grande pubblico durante i primi giorni.

A confermare il successo della serie, sempre che ce ne fosse bisogno, è arrivata anche una candidatura agli Emmy. The Mandalorian, per qualche strana ragione, è in corsa nella categoria della Miglior serie drammatica insieme a The Crown e The Handmaid’s Tale. Al momento non sappiamo quante probabilità ci siano che The Mandalorian si aggiudichi il premio, ma sicuramente resta una delle migliori produzioni legate all'universo di Star Wars.