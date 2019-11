Tablet Fire: il Black Friday è già cominciato

Nel corso dell’ultimo mese abbiamo pubblicato diverse guide ed articoli informativi sul Black Friday; vi abbiamo raccontato le nostre aspettative per l’evento di quest’anno e illustrato la lista giocattoli di alcune delle più importanti aziende di ecommerce e vendita locale. Non solo, abbiamo pubblicato un pezzo su come sfruttare al massimo questa opportunità oltre a raccontarvi la nascita di questo evento nel nostro pezzo sul Black November .

Ebbene, dopo tutti questi articoli introduttivi ed informativi sul Black Friday possiamo finalmente cominciare a descrivere ed analizzare le offerte. Esatto, sebbene manchi circa una settimana all’inizio ufficiale del “venerdì nero” Amazon ha già ufficializzato i primi sconti legati a questo evento.

Pubblicheremo diversi articoli in merito a tali promozioni ma oggi ci concentreremo sui tablet Fire del colosso di Seattle; questi prodotti offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo e potrebbero rappresentare una valida alternativa ai modelli più blasonati e costosi.

I modelli disponibili prevedono uno schermo da 7/8 pollici HD e spazi di archiviazione da 16/32 GB, è comunque disponibile uno slot per microSD per espandere la memoria totale fino a 400 GB.

Sul bordo superiore troviamo gli ingressi di I/O; la ricarica avviene tramite una porta micro USB tipo b, è presente un Jack stereo da 3,5mm, un ingresso per il microfono e i pulsanti di regolazione del volume e di accensione.

Il sistema operativo, Fire OS, è basato su Android ma non offre il servizio Google Play Store per cui le app del gigante di Mountain View non si possono utilizzare su questi dispositivi. Non solo, molti servizi di streaming particolarmente usati nel nostro paese non sono disponibili: Audible, TIMVISION, Sky GO, Mediaset Play, Infinity e Now TV.

In compenso troverete tutti i servizi di Amazon.

(Image credit: Amazon)

Tablet Fire HD 8 | Schermo HD da 8”, 16/32 GB 69,99/89,99 euro ( Amazon ) Questo modello è in offerta a 70 euro, un prezzo alquanto basso per un tablet. Lo storage non è molto ma può essere espanso tramite microSD, le performance sono sufficienti per la maggior parte delle attività escluso il gaming. Visualizzazione di contenuti multimediali, lettura e navigazione sul web non saranno un problema.Vedi offerta