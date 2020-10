Surface Laptop 3, Microsoft potrebbe lanciare una versione dedicata alle aziende

Secondo le ultime indiscrezioni la gamma di portatili Microsoft Surface Laptop 3 (o, per meglio dire, la configurazione dotata di processore Intel Core i5 e schermo da 15 pollici) potrebbe ben presto fregiarsi di una nuova versione dotata di 16 GB di memoria RAM.

I portatili Surface Laptop 3 da 15 pollici destinati al mercato consumer hanno dei processori AMD Ryzen, mentre le CPU di casa Intel vengono montate esclusivamente su modelli aziendali.

Attualmente, però, le aziende che desiderano acquistare un portatile dotato di processore Intel Core i5 sono costrette a optare per soluzioni con 8 GB di RAM, in quanto il taglio da 16 GB è disponibile soltanto nelle versioni più costose, che montano CPU Intel Core i7.

Tuttavia, il sito Windows Latest ha annunciato di aver ricevuto una soffiata da un noto rivenditore informatico statunitense (che preferisce restare anonimo), secondo la quale sembra che Microsoft abbia intenzione di lanciare un nuovo modello di Surface Laptop 3 da 15 pollici, dotato di processore Intel Core i5-1035G7, 16 GB di RAM e memoria SSD da 256 GB.

Secondo quanto trapelato, il prezzo si attesterebbe sui $1699,99 (circa €1500), piazzandosi esattamente nel mezzo tra i €1199 dell’attuale modello con Core i5 e 8 GB di memoria RAM e i €1799 della versione con Core i7 e 16 GB di RAM; vi ricordiamo che questi ultimi modelli montano uno schermo da 13,5 pollici.

Chi più ne RAM più ne metta

Quindi, in altre parole, Microsoft potrebbe adottare un metodo economico per aumentare la quantità di memoria di sistema presente su un portatile che ha un alto tasso di richiesta in ambito aziendale; in fin dei conti, i latini ci hanno insegnato che è sempre “melius abundare quam deficere”.

La nuova versione di Microsoft Surface Laptop 3 potrebbe debuttare nei prossimi mesi negli Stati Uniti e, al momento, non si hanno notizie certe sull’eventuale commercializzazione nelle altre parti del mondo. Dunque possiamo solo sperare che Microsoft opti per la vendita di questo portatile anche in Italia, altrimenti mettere le mani sulla nuova versione di Surface Laptop 3 potrebbe rivelarsi un’impresa ardua per molti utenti.

Infine, vi segnaliamo che Insight, uno store online, avrebbe già aggiunto Microsoft Surface Laptop 3 al proprio elenco dei prodotti destinati alla vendita, sebbene sembra che la voce sia stata poi cancellata.