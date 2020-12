Surface Book 3, tre modelli al miglior prezzo finora

Surface Book 3 è un portatile leggero e performante che mette sul piatto buone prestazioni e una qualità costruttiva davvero elevata. Lo schermo si stacca dalla tastiera per diventare un tablet Windows, quindi permette di far girare qualsiasi applicazione per l'ecosistema Microsoft in maniera velocissima.

Surface Book 3 è uno spettacolare 2-in-1 realizzato da Microsoft. Vanta una grande ottimizzazione dei driver che compensa ad un hardware non di punta, dato che il processore Intel Core i7 è una versione limitata rispetto a quella presente nei notebook puri.

Ma Surface Book 3 si rivela un computer estremamente flessibile nell'utilizzo quotidiano. È dotato di doppia batteria e di uno schermo eccezionale sia per risoluzione, che per qualità dell'immagine. Il corpo del Book 3 di color platino è realizzato in lega di magnesio e offre una delle migliori tastiere sul mercato.

Si tratta di un modello non votato quindi alle prestazioni assolute, ma che garantisce una grande usabilità, una eccellente autonomia e un'eccezionale flessibilità grazie al formato promiscuo che si adatta a qualsiasi utilizzo in maniera ottimale.