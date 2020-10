Star Wars, secondo lo scrittore di Rogue One ci sono novità in arrivo

Non è chiaro se si tratti di un film o di una serie TV, ma qualcosa bolle in pentola nell’universo di Star Wars. A dare indizi in questa direzione è lo scrittore di Rogue One, Gary Whitta, che con un tweet pubblicato il 30 settembre ha stuzzicato la fantasia dei fan:

"La prossima settimana arriveranno delle novità da una galassia molto, molto lontana... rimanete sintonizzati".

Some news coming from a galaxy far, far away next week… stay tuned.September 30, 2020

Di cosa potrebbe trattarsi?

L'universo di Star Wars comprende serie TV, film d'animazione, live action e molto altro, me è il coinvolgimento di Whitta a suggerire che potrebbe trattarsi di qualcosa in ambito cinematografico.

Nonostante il grande successo riscosso da Rogue One, trattandosi di un prequel possiamo escludere la possibilità che l'annuncio riguardi un sequel del film. Siamo certi che ci sarà un "prequel del prequel" sotto forma di serie TV dedicata al personaggio di Cassian Andor (interpretato da Diego Luna), ma Whitta sembra non essere coinvolto nel progetto.

L’autore è anche tra gli scrittori della serie d’animazione Star Wars Rebels, conclusasi con l’ultima stagione trasmessa nel 2018, quindi il tweet potrebbe riferirsi a un nuovo spin-off o a un seguito di Rebels.

Potrebbe anche trattarsi di uno dei libri dedicati a Star Wars che verranno presentati in occasione del New York Comic Con.

Di certo un’altra serie a tema Star Wars potrebbe creare una certa confusione tra i fan, che nei prossimi mesi potranno assistere alla nuova stagione di The Mandalorian, oltre che alla mini serie dedicata a Obi-Wan Kenobi e al suddetto show dedicato a Cassian Andor.

Anche se al momento non ci sono certezze sulla natura dell'annuncio che verrà fatto la prossima settimana, non appena si saprà qualcosa in più vi forniremo tutti i dettagli.