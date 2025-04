Parlando con la CNN dopo il recente Nintendo Direct dedicato a Switch 2, Bowser è stato interrogato sull’assenza evidente di un nuovo gioco principale di Super Mario per la nuova console, un annuncio che molti si aspettavano, considerando il grande successo di Super Mario Odyssey nella scorsa generazione.

Bowser non ha confermato né negato lo sviluppo di un nuovo titolo di Super Mario per la nuova console, ma ha lasciato intendere che Nintendo ha progetti per la serie.

“Restate sintonizzati,” ha detto Bowser. “Sapete, abbiamo un catalogo molto, molto ampio e una lunga lista di proprietà intellettuali che, sono sicuro, arriveranno sulla piattaforma.”

Anche se quindi non ci sarà presto un nuovo gioco principale di Super Mario, Mario Kart World è stato annunciato ufficialmente e verrà lanciato insieme a Switch 2 il 5 giugno 2025.

Nintendo Switch 2 sarà disponibile al prezzo di 449,99 euro circa oppure 499,99 euro circa per il bundle Mario Kart World, che include una copia digitale del gioco in uscita.

I preordini sono già attivi nel Regno Unito. Negli Stati Uniti, i preordini partiranno il 24 aprile, dopo che Nintendo ha rinviato la data iniziale del 9 aprile per valutare l’impatto potenziale dei dazi doganali.