Bethesda conferma ufficialmente il remaster di Oblivion: tutto sarà svelato oggi 22 aprile

Dopo anni di indiscrezioni, fughe di notizie e speculazioni, Bethesda ha ufficializzato uno dei segreti peggior custoditi del settore videoludico nel 2025: è in arrivo il remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Il 21 aprile, gli account social di Bethesda hanno condiviso un link a una diretta streaming programmata per il giorno successivo su Twitch e YouTube. L'immagine promozionale mostra il numero romano IV davanti a una figura con occhi demoniaci e un elmo d'acciaio, un'illustrazione che corrisponde a quanto trapelato nei recenti materiali grafici legati alla versione rimasterizzata del gioco. Il titolo della live su YouTube, “All will be revealed...”, lascia pochi dubbi sull’imminente annuncio.

La diretta dedicata al remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion inizierà oggi alle ore 17:00 italiane sui canali ufficiali Twitch e YouTube di Bethesda. A 24 ore dall’evento, sono già oltre 7.000 gli utenti che hanno attivato il promemoria per seguirla.

Cosa aspettarsi dalla presentazione di Oblivion Remastered

Durante la diretta dedicata a The Elder Scrolls IV: Oblivion, prevista per oggi martedi 22 aprile, ci si attende non solo l’annuncio ufficiale del progetto, ma anche la presentazione del gameplay e l’illustrazione delle principali modifiche apportate rispetto all’edizione originale del 2006. Secondo indiscrezioni e materiali emersi in precedenza, il remaster sarebbe stato sviluppato utilizzando l’Unreal Engine, con miglioramenti significativi al sistema di combattimento, alle meccaniche di furtività e ad altri aspetti del gameplay.

Inoltre, è possibile che Bethesda scelga di lanciare il gioco direttamente al termine della diretta. Diversi insider e fonti affidabili hanno indicato che Oblivion Remastered potrebbe essere pubblicato senza una campagna marketing tradizionale, seguendo la strategia del cosiddetto shadow drop. Resta da vedere se questa sarà effettivamente la direzione scelta dall’azienda.