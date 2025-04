OnePlus 13T, svelata la batteria: più grande e leggera del previsto

Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale di OnePlus 13T, previsto per il 24 aprile, ma l’azienda ha già iniziato a rivelare alcune caratteristiche tecniche del dispositivo, concentrandosi in particolare sulla batteria.

Secondo quanto pubblicato da OnePlus sulla piattaforma cinese Weibo, il nuovo smartphone sarà dotato di una batteria da 6.260 mAh. Si tratta di una conferma rispetto alle precedenti dichiarazioni dell’azienda, che aveva promesso una capacità minima di 6.000 mAh.

Tra le novità, è presente anche la funzione di ricarica bypass: questa tecnologia consente al telefono di ricevere energia direttamente da una fonte esterna, come un power bank, evitando di passare per la batteria interna. In questo modo, si riduce l’usura della batteria e se ne allunga la durata nel tempo.

OnePlus ha inoltre comunicato che il 13T avrà un peso di 185 grammi. Un dato interessante se confrontato con i modelli OnePlus 13 e 13R, entrambi dotati di batterie da 6.000 mAh ma con un peso di 200 grammi ciascuno. Integrare una batteria più capiente in un corpo più leggero rappresenta una scelta sorprendente, ma sicuramente apprezzata.

Pochi segreti da svelare

OnePlus ha condiviso numerosi dettagli sul 13T attraverso i propri canali social, rivelando immagini ufficiali e informazioni chiave. Le foto pubblicate mostrano il dispositivo in diverse colorazioni, tra cui grigio, rosa e nero, e confermano la presenza di un nuovo pulsante fisico.

Anche le indiscrezioni hanno contribuito ad anticipare alcune specifiche. Secondo vari leak, il OnePlus 13T dovrebbe essere equipaggiato con un chip Snapdragon 8 Elite, un display da 6,32 pollici, certificazione IP65 e una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel. Tra queste, l’obiettivo telefoto potrebbe offrire uno zoom ottico 2x e uno zoom lossless 4x.

Tuttavia, la scheda tecnica completa non è ancora stata ufficializzata. È quindi possibile che l’azienda abbia riservato alcune novità per la presentazione ufficiale. Con gran parte delle caratteristiche già emerse, resta da vedere quali sorprese OnePlus abbia in serbo per il lancio del 24 aprile.