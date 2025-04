Microsoft ha rilasciato una nuova versione di anteprima di Windows 11, ricca di novità interessanti, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e l’accessibilità. Si tratta della build 26120.3872 nel canale Beta, e alcune delle funzioni introdotte sono pensate esclusivamente per i PC Copilot+ con chip Snapdragon (architettura Arm).

Una delle novità principali è l’integrazione dell’app Reading Coach all’interno della funzione Click to Do. Per chi non la conoscesse, Click to Do è una funzione intelligente che suggerisce azioni contestuali basate sull’IA, introdotta insieme a Recall sui dispositivi Copilot+. Reading Coach, disponibile gratuitamente dal 2024 tramite il Microsoft Store, è un’app pensata per migliorare lettura e pronuncia: ora può essere richiamata direttamente dal menu contestuale di Click to Do, permettendo di esercitarsi su qualsiasi testo selezionato (a patto di aver installato l’app, naturalmente).

Sempre per i Copilot+ PC, debutta anche la possibilità di leggere testi con Immersive Reader, una modalità progettata per chi ha dislessia o disgrafia. Con questa funzione è possibile regolare dimensione e spaziatura del testo, tipo di carattere, tema di sfondo, e attivare un dizionario illustrato che mostra immagini per spiegare parole complesse. Il testo può anche essere letto ad alta voce o suddiviso in sillabe.

Un’altra novità interessante – attualmente disponibile solo nello Spazio Economico Europeo – è la possibilità di cercare immagini salvate su OneDrive direttamente dalla barra di ricerca di Windows 11. Anche in questo caso l’IA entra in gioco: è possibile usare un linguaggio naturale per cercare foto (ad esempio “costumi di Halloween”), e il sistema mostrerà risultati sia dal cloud che dal dispositivo.

Tutte queste funzionalità sono in fase di test su PC Copilot+ con Snapdragon, ma arriveranno in futuro anche per i dispositivi con processori AMD e Intel.

Infine, c’è una novità valida per tutti gli utenti: Voice Access ora permette di aggiungere parole personalizzate al dizionario. Se il sistema fatica a riconoscere una parola pronunciata, è possibile registrarla manualmente, migliorando così il riconoscimento vocale nelle future dettature.

Oltre a queste novità, la build include anche varie ottimizzazioni e miglioramenti minori, tutti dettagliati nel post ufficiale di Microsoft sul blog dedicato alle versioni Beta.

(Image credit: Microsoft)

È positivo vedere che Microsoft continua a investire nello sviluppo di funzionalità legate all’accessibilità e all’apprendimento in Windows 11, anche se molte delle novità più avanzate sono attualmente riservate ai dispositivi Copilot+ con processore Snapdragon. È evidente che l’azienda stia dando priorità a questa piattaforma, ma secondo quanto comunicato, le stesse funzionalità verranno rese disponibili anche per i PC Copilot+ con processori AMD e Intel, seguendo una logica di distribuzione progressiva.

Tra le novità introdotte, spicca il miglioramento di Voice Access, che ora consente di aggiungere parole personalizzate al dizionario. Si tratta di un’aggiunta utile per migliorare la precisione del riconoscimento vocale, soprattutto in caso di termini che il sistema fatica a interpretare correttamente. Considerando che Voice Access sfrutta la tecnologia sviluppata da Nuance, azienda acquisita da Microsoft nel 2021, questa integrazione rappresenta un passo avanti atteso e importante.

In ogni caso, la disponibilità gratuita di Voice Access - integrata in Windows 11 - rende queste funzionalità accessibili a un’ampia platea di utenti, contribuendo a migliorare l’inclusività dell’intero sistema operativo.