Star Wars, arriva il cofanetto con tutti i film in 4K Blu-ray Ultra HD

Ormai sappiamo ufficialmente che Star Wars: The Rise of Skywalker uscirà presto in Blu-ray e streaming digitale, insieme a un enorme cofanetto che racchiude l'intera Saga di Skywalker in 4K, Ultra HD e Blu- ray.

In seguito a quelle notizie, ci sono ora immagini che mostrano come sarà il cofanetto, insieme alle informazioni su cosa verrà incluso al suo interno, quanto costerà e dove sarà possibile acquistarlo.

(Image credit: Disney / Lucasfilm)

In termini di film inclusi, il cofanetto sarà composto esclusivamente dai nove principali titoli della saga di Skywalker: La Minaccia Fantasma, L’attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith, Una Nuova Speranza, L’Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, Il risveglio della Forza, L’ultimo Jedi e L’ascesa di Skywalker, il che significa che gli spin-off Rogue One e Solo non fanno parte di questa collezione.

Il cofanetto conterrà 27 incredibili dischi in totale, con 18 dischi riservati per ciascuno dei nove film in Blu-ray, Ultra HD 4K e Blu-ray standard, insieme a altri nove dischi che contengono 26 ore di contenuti speciali e approfondimenti.

Dove acquistarlo ed a quanto?