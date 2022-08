Sony, la nuova soundbar Dolby Atmos stupirà i fan di Sonos Arc

Di che si tratta? Di una nuova sounbar Sony compatibile con Dolby Atmos

Di una nuova sounbar Sony compatibile con Dolby Atmos Perché è importante? Può essere una buona alternativa più economica alla Sonos Arc

Sony ha appena annunciato la sua nuova soundbar, la Sony HT-A3000, di tipo all-in-one, progettata per offrire l'audio posizionale Dolby Atmos e ottimi bassi, il tutto da un unico box.

La Sony HT-A3000 sarà disponibile a ottobre, e il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai €699.

La configurazione degli altoparlanti è già ufficiale: 3.1 canali con tre altoparlanti frontali (sinistra, destra, centro) e due subwoofer. Non ci sono driver per il Dolby Atmos, tuttavia il formato audio è supportato, insieme all'ottima elaborazione sonora di Sony che crea l'impressione di altezza e profondità, come abbiamo già avuto modo di provare con la Sony HT-G700, con risultati davvero impressionanti, tanto da guadagnarsi un posto nella nostra classifica delle migliori soundbar.

Sono presenti gli ingressi HDMI eARC e ottico, sebbene manchi l'HDMI passthrough, un'omissione quantomeno curiosa considerata la fascia di prezzo e il fatto che Sony abbia incluso questa opzione in modelli più economici, in passato.

La bar è compatibile con DTS:X oltre che Dolby Atmos, supportando anche la funzione Sony Acoustic Center Sync, pertanto, se avete un TV Sony Bravia XR compatibile (ad es. Sony X90J o Sony A80K), gli altoparlanti del TV si uniranno alla soundbar per un suono ancora più ricco.

Inoltre, potrete aggiungere altri altoparlanti per potenziare ancora di più la resa sonora.

I migliori altoparlanti Bluetooth

Concorrenza aperta all'Arc?

Il design e le funzioni di questa soundbar sembrano puntare direttamente al successo riscosso da Sonos Arc: offre le stesse promesse (audio 3D immersivo e bassi corposi da una sola box), a un prezzo notevolmente più basso rispetto al prodotto Sonos.

Vale la pena sottolineare che Sonos Arc presenta molti più driver, compresi quelli proiettati di lato e verso l'alto, insieme agli altoparlanti frontali. Ciò rende più efficace l'audio direzionale, aumentandone anche la dinamicità (abbiamo testato sia la Sonos Arc che la Sony HT-G700).

Tuttavia, non a tutti interessa il numero di altoparlanti. Molti cercano solo i migliori altoparlanti Dolby Atmos e magari non hanno lo spazio oppure per un subwoofer separato o non ne apprezzano l'estetica. Senza dimenticare che non tutti sono disposti a spendere la cifra richiesta per una Sonos Arc.

E dato che questa fetta di pubblico appena descritta dovrebbe essere abbastanza nutrita, pensiamo che il rapporto prezzo-funzioni della nuova soundbar Sony possa fare la differenza. E proprio come la controparte Sonos, anche in questo caso è possibile aggiungere più unità per un setup più elaborato. Ad esempio, potete aggiungere gli altoparlanti posteriori per una configurazione surround 5.1, oppure un subwoofer dedicato, per bassi ancora più profondi e corposi. Gli altoparlanti posteriori Sony SA-RS3S sono perfetti per la A3000, e costeranno poco meno di €400.