Sony, la nuova soundbar Dolby Atmos è come una Sonos Beam ma con DTS:X

Sony ha annunciato la sua nuova soundbar, la HT-S2000. Sottile e compatta (31,5 x 2,5 x 5 pollici, L x H X P) con un look nero e sobrio, la soundbar è la prima dell'azienda a funzionare con Home Entertainment Connect, una nuova app che guida gli utenti attraverso la configurazione iniziale e può essere utilizzata per controllare il volume, selezionare le modalità audio e altro ancora.

Al momento si è a conoscenza del prezzo in dollari che sarà di 499$, quindi simile alla Sonos Beam (Gen 2), una delle migliori soundbar con Dolby Atmos.

HT-S2000 è un modello 3.1 con diffusori sinistro, destro e centrale e doppio subwoofer integrato. Un amplificatore a cinque canali eroga 250 watt in totale. Sono supportati sia Dolby Atmos che DTS:X, con il Vertical Surround Engine di Sony e l'elaborazione virtuale S-Force PRO Front Surround per offrire un audio coinvolgente dalla barra a 3.1 canali.

Un nuovo upmixer sonoro integrato consente di ottenere un surround 3D da normali contenuti stereo e a 5.1 canali. Secondo le parole di Sony, ciò avviene tramite un algoritmo che "estrae i singoli oggetti sonori in base alla loro localizzazione e li rialloca, ottenendo un suono surround tridimensionale".

Le porte dell'HT-S2000 sono limitate a una sola HDMI eARC. Lo streaming musicale avviene tramite Bluetooth e c'è anche una porta USB per collegare dispositivi di archiviazione.

La nuova HT-S2000 può essere integrata per creare un sistema audio surround completo aggiungendo i diffusori posteriori wireless opzionali (SA-RS3S) e il subwoofer wireless (SA-SW5 / SA-SW3) di Sony. Inoltre, se utilizzata con un televisore Sony Bravia XR compatibile, come i nuovi modelli della serie XL90, le impostazioni della soundbar appariranno nel menu delle impostazioni rapide del televisore, consentendo di controllarla con il telecomando.

Sony HT-S2000 vs Sonos Beam (Gen 2)

Una lamentela ricorrente tra alcuni utenti sulle soundbar Sonos Beam (Gen 2) e Arc è l'assenza di una decodifica integrata per i formati lossless DTS:X e DTS-HD Master Audio. Quando si riproducono film con colonne sonore DTS, si è costretti ad affidarsi alla versione lossy del DTS.

Con il supporto Dolby Atmos e DTS:X integrato, la nuova Sony HT-S2000 sembrerebbe avere un vantaggio rispetto alla rivale, che ha lo stesso costo e, senza diffusori montanti, offre colonne sonore immersive tramite l'elaborazione virtuale.

Tuttavia, far arrivare i bitstream DTS:X alla soundbar Sony non sarà così facile come si potrebbe pensare. La porta HDMI eARC del televisore, collegata alla singola porta HDMI di Sony, dovrà supportare il passthrough DTS:X. Esistono televisori in grado di farlo (Sony ne produce alcuni), ma certamente non tutti.

Quindi, se si dispone di un televisore compatibile, l'HT-S2000 sembrerebbe avere un vantaggio rispetto alla Beam (Gen 2) per quanto riguarda il DTS:X. Tuttavia, sembra che il Bluetooth sia l'unico modo per trasmettere la musica in streaming e, sebbene sia comodo, non è esattamente l'opzione di qualità migliore per l'ascolto. Sonos Beam (Gen 2) consente lo streaming di musica senza perdita di dati tramite Wi-Fi e, insieme a molte altre soundbar, permette di trasmettere la musica in modalità wireless utilizzando un protocollo come AirPlay.