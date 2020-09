Sennheiser, i CX 400BT sono gli auricolari wireless più convenienti dell’azienda

Che gli auricolari bluetooth true wireless siano piuttosto costosi è un dato di fatto. Alcune aziende hanno proposto prodotti di qualità elevata, ma talvolta il prezzo può risultare troppo alto per l’utente comune. La sparizione generalizzata del jack da 3,5 dagli smartphone non è certo venuta incontro a chi si sarebbe accontentato anche di un normale paio di ottimi auricolari con filo. Sennheiser ha pensato pertanto di proporre un’alternativa di qualità ma più economica rispetto ai suoi modelli di punta. Ricordiamo che l’azienda ha messo sul mercato due versioni di Momentum True Wireless, mentre il modello aggiornato dovrebbe arrivare a marzo. Le MTW2 offrono una migliore durata della batteria, cancellazione attiva del rumore (ANC) e controlli più affidabili, il loro prezzo di vendita però rimane costantemente sopra i €250, relegandole alla fascia più esclusiva del mercato.

Ora l’azienda introduce un modello totalmente nuovo, chiamato CX 400BT che mantiene gran parte delle funzionalità del modello di punta ad un prezzo più contenuto, pari a €199 al lancio. Potrebbe sembrare ben poca differenza, ma una volta che il prezzo si sarà stabilizzato la convenienza sarà ancora maggiore. Secondo quanto affermato dalla società, le CX 400BT utilizzeranno gli stessi driver "dinamici" da 7 mm delle Momentum True Wireless 2, in modo da preservare la già nota qualità sonora. Bassi profondi, medi naturali e acuti chiari e dettagliati, sono le caratteristiche già conosciute e apprezzate dagli utenti. Infatti i MTW2 si trovano in quel piccolo olimpo di auricolari che suonano meglio in assoluto.

Come per gli altri prodotti Sennheiser, è possibile personalizzare il suono tramite un equalizzatore all'interno dell'app Smart Control, inoltre i CX 400BT possiedono controlli touch all'esterno di ciascun auricolare e come per l'audio, anch’essi sono personalizzabili tramite app. Sennheiser afferma che i microfoni con "riduzione del rumore ambientale" mantengono la voce chiara per ottimizzare la qualità della chiamata e che la durata della batteria degli auricolari è in grado di arrivare fino a sette ore, con ulteriori 20 ore aggiuntive grazie alla custodia di ricarica inclusa. In pratica, rispetto alle Momentum True Wireless 2, le differenze sono principalmente di ordine estetico, in termini di finiture, forma e dimensioni. L’unica funzionalità tecnica che manca è in realtà l’ANC, e ciò giustifica la drastica riduzione del prezzo rispetto ai modelli più capaci. I CX 400BT saranno disponibili dal 15 settembre €199 nei colori bianco e nero, non ci resta che provarli e vedere come suonano realmente.