Auricolari true wireless, sconti e offerte

Qui potete trovare dei modelli di auricolari wireless leader del settore a meno di 200 euro. Parliamo di uno sconto che si aggira mediamente intorno al 20% rispetto al prezzo di listino. Siamo particolarmente entusiasti degli auricolari true wireless WF-1000XM3 di Sony in vendita a partire da 188 euro, una scelta eccellente per chi cerca un audio potente con un budget limitato.

Se cercate un suono eccezionale e un fattore di forma ridotto, gli auricolari che trovate qua sotto sono perfetti per voi. Si passa dall'eccellente cancellazione del rumore dei Sony WF-1000XM3, al design sportivo dei Powerbeats Pro, per finire con i potenti bassi dei Bose Soundsports.

Questi auricolari vantano un bel design e offrono una cancellazione del rumore e un audio eccezionali. La tecnologia di eliminazione del rumore dei WF-1000XM3 è la più avanzata del settore grazie al processore HD QN1e. La tecnologia Dual Noise Sensor sfrutta i due microfoni sulla superficie delle cuffie per catturare i suoni ambientali. I due bud includono un minuscolo ma potente driver da 6 mm per un audio intenso e cristallino.

Sulla superficie troverete due pulsanti (controllo volume, controllo chiamate), e un sensore (accelerometro di movimento) che attiverà l’auricolare una volta indossato e lo metterà in stand-by una volta rimosso. I Powerbeats Pro dispongono anche di un comando vocale, vi basterà dire “Ehi Siri” per accedere all’assistente vocale.

Bose Soundsport Free | 157€ su Amazon

Gli auricolari true wireless Bose SoundSport Free sono pensati per chi fa sport e offrono un suono nitido e potente. La tecnologia Bluetooth trasmette la musica dallo smartphone agli auricolari in modo affidabile e uniforme. Questi auricolari rimarranno al loro posto anche durante gli allenamenti più frenetici. I gommini StayHear+ Sport garantiscono un'aderenza uniforme, mentre l'aletta si adatta naturalmente alla forma del bordo superiore del vostro orecchio. Sono comodi e rimangono saldamente in posizione per consentirvi di concentrarvi solo sui vostri esercizi. Offrono fino a 5 ore di autonomia con una singola carica, mentre la custodia di ricarica ve ne garantisce altre 10.

Se non riuscite a trovare un auricolare, l'apposita funzione dell'app Bose Connect vi indica quando e dove è avvenuto l'ultimo collegamento allo smartphone. Come se non bastasse, gli auricolari possono riprodurre un segnale audio che vi indicherà la loro ubicazione.

