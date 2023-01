Samsung: un nuovo monitor Odyssey Neo G7 per il gaming del domani

I display mini-LED hanno registrato un'impennata di popolarità negli ultimi due anni, diventando la nuova grande novità dopo gli OLED. A tal proposito, Samsung si sta preparando ad entrare nel settore con il suo primo monitor da gioco mini-LED a schermo piatto: la versione da 43 pollici di Odyssey Neo G7.

Fino a questo momento, l'azienda ha implementato la tecnologia mini-LED su display curvi come il Neo G7 originale e l'Odyssey Neo G9. Sebbene i monitor curvi offrano una riduzione dell'affaticamento degli occhi e una maggiore immersione nei giochi, tendono a essere piuttosto costosi e inclini a fastidiosi riflessi. Il nuovo modello Neo G7 è dotandolo di un Display Opaco (Matte), caratteristica che permetterà al monitor di ridurre la quantità di luce riflessa sullo schermo.

Il Neo G7 offre risoluzione in 4K (3.840 x 2.160 pixel), tecnologia Quantum Matrix di Samsung per una maggiore luminosità e certificazioni VESA Display HDR600 e HDR 10 Plus. Sostanzialmente si tratta di neri profondi e colori con un'elevata quantità di dettagli.

La frequenza di aggiornamento è di 144Hz. Inoltre, è presente il supporto per AMD FreeSync Premium Pro, che aiuterà a risolvere i problemi più comuni dei giochi su PC come stuttering, latenza di input e screen tearing, a patto che si possegga una GPU Radeon Rx 200 o successive.



Sulla carta, il nuovo Neo G7 potrebbe tranquillamente rientarre tra i migliori monitor gaming.

Personalizzazione

(Image credit: Samsung)

Per quanto riguarda la personalizzazione, il Neo G7 da 43 pollici è dotato di Flex Move Screen che consente agli utenti di "rimpicciolire" lo schermo fino a 20 pollici e di abbassare il rapporto d'aspetto da 21:9 ai 16:9, adatti a giochi che non vengono riprodotti bene in ultrawide, come i titoli più vecchi.

La Samsung Game Bar consente di regolare il rapporto dello schermo, la gamma dinamica e attivare la modalità Game Picture tramite un menu rapido senza uscire dal gioco. Samsung non ha ancora rivelato il prezzo ufficiale, né annunciato una data di lancio specifica, se non nel primo trimestre del 2023. È tuttavia possibile inviare una richiesta di informazioni a Samsung, come abbiamo fatto noi.

Considerando che stiamo parlando di un monitor 4K con caratteristiche e prestazioni premium, sarà sicuramente costoso, ma probabilmente non quanto il Neo G9.