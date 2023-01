Samsung Odyssey Neo G9 (2023), uno schermo gaming mostruoso

Samsung ha mostrato, al CES 2023, la nuova versione dello schermo Odyssey Neo G9, il seguito dell'omonimo display Mini LED da 2.499 dollari di Samsung, uscito nel 2021. Questa volta ha un "display curvo super ultra-wide" da 57 pollici, ed è descritto con la sigla G95NC.

Stando al quando detto da AMD, questo è il primo 8K ultrawide, ma attenzione ai dettagli: questo schermo non è 7680x4320, ma bensì 7680 x 2160, per via del formato 32:9. Si tratta della stessa risoluzione orizzontale dello standard UHDTV 8K, ma abbinata alla risoluzione orizzontale di un display 4K.

Samsung aggiunge che questo è il primo monitor gaming con DisplayPort 2.1, anche se l'azienda non ha rivelato quali altri ingressi avrà, o se utilizzerà un One Connect Box .

Restano da chiarire alcuni, forse molti dettagli, sul nuovo Samsung Odissey Neo G9. Il prodotto sarà lanciato ufficialmente nel corso del 2023, e per ora non ne conosciamo il prezzo - ma di certo non sarà a buon mercato.