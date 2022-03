Samsung, un misterioso terzo modello in arrivo con Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4

È quasi assodato che il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 avverrà entro la fine dell'anno. I due smartphone potrebbero tuttavia non essere gli unici dispositivi pieghevoli dell'azienda, poiché nuovi indizi suggeriscono la presenza di un terzo modello ancora sconosciuto.

La voce arriva da GalaxyClub, che elencando i nomi in codice B4, Q4 e N4 dei dispositivi Samsung, avrebbe scoperto proprio con "N4" la presenza di un terzo smartphone.

Nonostante la testata non abbia alcun tipo di informazione riguardo il telefono, ha suggerito che questo potrebbe essere disponibile in numero più limitato e forse anche in meno regioni rispetto a Z Fold 4 e Z Flip 4.

Una decisione che ci sembra sensata considerato che, trattandosi di modelli caratterizzati da un form factor inedito, Samsung vorrà prima sondarne il gradimento nelle vendite. Sempre secondo il sito, il modello "N4" dovrebbe arrivare ad agosto, anche se c'è una buona probabilità che subisca dei rinvii.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Samsung) Immagine 2 di 3 (Image credit: Samsung) Immagine 3 di 3 (Image credit: Samsung)

Nonostante non ci siano informazioni certe sul modello identificato come N4, già in passato Samsung ci ha fornito degli indizi scaturiti da alcuni brevetti per smartphone flessibili e persino con prototipi mostrati pubblicamente, come quelli sopra.

Questi includono dispositivi con schermo arrotolabile o estensibile e un dispositivo widescreen pieghevole, dall'aspetto simile ad un portatile.

Proprio quest'ultimo sarebbe il più probabile sia perché meno rischioso dal punto di vista commerciale, che per i possibili richiami alla "N" presente nel nome "Flex Note".

Ne sapremo di più quando saranno disponibili ulteriori dettagli.

Samsung Galaxy S22 Plus: recensione

Fonte GSMArena