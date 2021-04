Samsung spiffera la RTX 3050 Ti durante l'evento Unpacked

Durante l'evento Unpacked Spring 2021 Samsung ha presentato la nuova serie di portatili Galaxy Book Pro, ma ha anche annunciato il futuro Galaxy Book Odyssey, che sarà equipaggiato con una GPU Nvidia RTX 3050 Ti. Anche se l'esistenza di un modello inferiore alla RTX 3060 di fascia media era prevedibile, Nvidia non ha ancora annunciato ufficialmente la RTX 3050 Ti.

Tom's Hardware ha chiarito che questo notebook verrà messo in vendita inizialmente in Corea per $ 1.399 (equivalenti a € 1.150) Il nuovo portatile sarà dotato di 32 GB di RAM e processori Intel serie H di ultima generazione, e si rivolgerà a professionisti e creativi in movimento, andando a competere contro modelli come Dell XPS 15. Samsung vende i notebook della linea Galaxy Book anche in Italia, anche se i modelli per il nostro paese spesso non seguono specifiche e nomenclatura di quelli venduti in Asia.

Ad ogni modo, l'annuncio non ci ha lasciati sbalorditi, sono giorni che in rete si parla della RTX 3050, con i risultati dei benchmark che spuntano un po' ovunque. La versione mobile è comparsa all'estero sui Lenovo Legion 5 Pro 16, sebbene ci sia la possibilità di montare GPU fino alla RTX 3070.

La scheda tecnica che ha fatto trapelare l'esistenza di Nvidia RTX 3050 Ti non aggiungeva molti dettagli riguardo le sue potenzialità, ora rimane solamente una domanda da fare. Quale saranno le sue prestazioni reali? E ancora, avrà un buon rapporto qualità prezzo o sarà anch'essa preda dei Miner? Non ci resta che attendere per scoprirlo.