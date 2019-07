Samsung Galaxy Watch Active 2 ad agosto in 3 modelli, senza ECG fino al 2020

Il Samsung Galaxy Watch Active è un o dei nostri smartwatch per il fitness preferiti e la prossima versione, il Galaxy Watch Active 2, dovrebbe arrivare presto in tre modelli e (forse) con la funzione ECG.

Secondo un rapporto esclusivo di Wareable, il Samsung Galaxy Watch Active 2 verrà annunciato insieme al Galaxy Note 10 in agosto.

Il rapporto indica che Active 2 sarà disponibile in tre modelli differenti: una versione LTE version, una Bluetooth e una Under Armour con alcune funzioni sportive in più.

Se poi i rumor fossero veri Samsung Galaxy Watch Active 2 avrà il controllo dell’ECG integrato, solo che questa funzione non sarà attiva fino al 2020, quando verrà rilasciata l’app.

Le ultime notizie arrivano dopo che è trapelato un render del Galaxy Watch Active 2, condiviso da Android Headlines, che mostra uno smartwatch molto simile al suo predecessore ma con un cinturino in pelle e un anello rosso attorno al pulsante dell’alimentazione.

Secondo Wareable, questa dovrebbe essere la versione LTE model, che sarà disponibile in quattro colori e con cassa nera, argento, oro o rosata.

Probabilmente Samsung Galaxy Active 2 verrà annunciato il 7 agosto all'evento Samsung a New York. Se capiterà come con i modelli precedenti di Samsung, sarà poi disponibile entro qualche mese.