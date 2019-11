Samsung Galaxy Watch Active 2 förväntas släppas i tre olika modeller i augusti

Samsung Galaxy Watch Active är en av våra favorit-smartklockor med fokus på fitness och nu är nästa version, Galaxy Watch Active 2, på väg och kommer att släppas i tre olika modeller med EKG-teknologi.

Enligt en exklusiv rapport från Wareable, kommer Samsung Galaxy Watch Active 2 förmodligen att presenteras tillsammans med Galaxy Note 10 under nästa månad.

Rapporten hävdar även att Active 2 kommer att finnas tillgänglig i tre olika modeller. Det finns en LTE-version, en Bluetooth-version och en Under Armour-märkt version, som tydligen kommer att ha några extra funktioner med fokus på sport och träning.

Det verkar även som att tidigare rykten stämmer: Samsung Galaxy Watch 2 kommer att ha EKG-teknologi. Det kan dock dröja tills 2020 innan funktionen blir tillgänglig, i samband med en programvaruuppdatering.

De senaste nyheterna kommer bara dagar efter att en läckt rendering av Galaxy Watch Active 2 laddades upp av Android Headlines, som visar upp en smartklocka som är väldigt lik sin föregångare, fast med ett läderband och en röd ring runt strömknappen.

Detta kommer enligt Wareable förmodligen att vara LTE-modellen, som kommer att släppas med ett läderband och finnas tillgänglig i de fyra färgerna svart, silver, guld och roséguld.

Det känns väldigt sannolikt att Samsung Galaxy Active 2 kommer att tillkännages den 7 augusti under Samsung-evenemanget i New York. Om vi utgår från tidigare utgivningar av wearables från Samsung, kommer de att finnas tillgängliga att köpa senare under året.