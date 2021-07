Samsung Galaxy Tab S8 in arrivo nel 2022 con un modello Ultra

Questo è stato un anno piuttosto anonimo per tablet Android, mentre gli iPad Pro di Apple hanno dominato la scena senza concorrenti. Del resto, stando a recenti leak, sembra che Samsung abbia in serbo una variante Ultra del suo prossimo Samsung Galaxy Tab S8 in grado di far paura anche a iPad Pro (2021).

La fonte in questione è un Tweet di @UniverseIce, nel quale afferma che Samsung Galaxy Tab S8 Plus arriverà insieme alla gamma Galaxy S22, discorso che dovrebbe estendersi anche alle varianti standard e Ultra.

Per ora non abbiamo certezze sulla data di arrivo della gamma Samsung Galaxy S22, ma con tutta probabilità arriveranno nei primi mesi del 2022.

@UniverseIce ha anche indicato la presenza di una batteria da 10,090mAh su Galaxy Tab S8 Plus (la stessa capacità di quella presente su Samsung Galaxy Tab S7 Plus), mentre su Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe esserci una batteria da 11,500mAh.

Come sempre, trattandosi di un rumor, vi consigliamo di non dare per scontato nulla, anche se UniverseIce è una fonte piuttosto autorevole e gli altri rumor circolati finora puntano tutti a un lancio nella prima parte del 2022.

The iPad Pro 12.9 (2021) is an intimidating rival (Image credit: TechRadar)

Opinione: Samsung deve riuscire a rendere Samsung Galaxy Tab S8 Ultra un degno rivale di iPad Pro

La gamma Samsung Galaxy Tab S, da sempre, include alcuni dei migliori tablet Android. Ciononostante, questi non sono mai riusciti a rivaleggiare con gli iPad Pro di Apple, che quest'anno con iPad Pro (2021) è riuscita ad alzare ulteriormente il livello grazie al nuovo chipset M1 e allo schermo Mini Led del modello da 12.9".

I rumor che parlano di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sono incoraggianti, dato che si tratta del primo modello "Ultra" proposto da Samsung e dovrebbe avere specifiche superiori ai già ottimi Plus. Ma ce la farà a competere con gli iPad Pro?

La risposta a questa domanda dipenderà da quanto Samsung ha deciso di investire sui suoi tablet Ultra. Per ora si parla di una batteria molto capiente e di un grande schermo da 14.6 pollici (decisamente più grande di quello degli iPad).

Le premesse sembrano buone, e onestamente speriamo in un top di gamma Android che possa offrire una valida alternativa agli iPad Pro di Apple.

Fonte: GSMArena