Samsung Galaxy S23 Ultra, in arrivo foto notturne ancora migliori

La serie di telefoni Samsung Galaxy S23 sta per uscire, sembra, e che il modello Ultra sarà ancora una volta quello che riceverà i maggiori aggiornamenti, che a quanto pare includono una migliore "visione notturna" per quanto riguarda le fotocamere.

La notizia arriva dal noto leaker Ice Universe (Si apre in una nuova scheda), che ha scritto su Twitter per "sottolineare ancora una volta che la fotocamera notturna dell'S23 Ultra è davvero una visione notturna". Sembra intendere capacità davvero eccezionali, quanto a fotografia con poca luce.

Non ci sono indicazioni su cosa comprenderanno esattamente i moduli della fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra, ma precedenti fughe di notizie hanno indicato una fotocamera posteriore quad-lens da 108MP+12MP+12MP+2MP su questo particolare smartphone.

Immagini senza luce

Sembrerebbe che Ice Universe abbia avuto accesso a una prima unità di Samsung Galaxy S23 Ultra, o sia stato in grado di accedere alle immagini catturate da esso: la stessa fonte ha pubblicato in precedenza un confronto fotografico tra il Galaxy S23 Ultra e il Google Pixel 7 Pro.

In passato abbiamo Ice Universe ha parlato anche di acquisizione in condizioni di scarsa illuminazione "notevolmente migliorate" sia per le foto che per i video. Si tratta chiaramente di un miglioramento che si farà notare e che dovrebbe rendere l'Ultra uno dei migliori telefoni in circolazione per la qualità della fotocamera.

Anche le foto e i video girati alla luce del giorno non sono da meno, perché anche in questo caso si parla di miglioramenti. Tutto sarà svelato al momento del lancio dei telefoni Galaxy S23, che dovrebbe avvenire nei primi giorni di febbraio.

Un vero smartphone top di gamma

Non c'è dubbio che i telefoni Samsung Galaxy S23 porteranno con sé una serie di miglioramenti rispetto ai loro predecessori - compresi gli aggiornamenti delle prestazioni - altrimenti Samsung potrebbe benissimo mantenere in vendita la gamma di telefoni Galaxy S22.

La ragione è chiara: la capacità di scattare foto e girare video in condizioni di luce difficili è uno dei modi principali in cui i telefoni di punta di fascia alta si differenziano dagli smartphone economici.

Sebbene i migliori telefoni economici offrano di solito un ottimo rapporto qualità-prezzo, prestazioni decenti e configurazioni della fotocamera di tutto rispetto, spesso si scopre che è nel fare foto e video al buio che iniziano a fare fatica. Se volete ottenere le migliori foto notturne, probabilmente vi serve uno smartphone di fascia alta.

È un'area in cui eccellono i telefoni della serie Google Pixel, compreso il già citato Google Pixel 7 Pro. Se le capacità di visione notturna del Galaxy S23 Ultra sono altrettanto buone, sarà senz'altro impressionante.