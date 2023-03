Samsung Galaxy S23: grande aggiornamento in arrivo per la fotocamera

Le foto e i video scattati dai nuovi top di gamma della linea Samsung Galaxy S23 potrebbero migliorare notevolmente grazie a un nuovo aggiornamento in arrivo nel prossimo futuro. Stando alle indiscrezioni la patch, oltre a risolvere diversi bug della prima ora, dovrebbe incrementare sensibilmente le prestazioni della fotocamera.

La notizia arriva da Ice Universe (Si apre in una nuova scheda) (fonte: PhoneArena (Si apre in una nuova scheda)) uno dei leaker più prolifici in ambito smartphone. La stessa fonte, pochi giorni fa, aveva individuato e condiviso alcuni problemi riscontrati con la funzione HDR della fotocamera di Galaxy S23.

Ciononostante, durante i nostri test siamo rimasti piuttosto soddisfatti delle fotocamere dei top di gamma coreani: il Galaxy S23 ha ottenuto un punteggio di 4/5, mentre il Galaxy S23 Ultra ha sfiorato la perfezione totalizzando 4,5/5.

Samsung ha la soluzione?

Come abbiamo spiegato nelle nostre recensioni, i nuovi Samsung Galaxy S23 sono tra i migliori cameraphone che potete acquistare al momento e riescono a sfornare immagini a dir poco sbalorditive.

Tuttavia, come emerso da alcuni report pubblicati su Reddit (Si apre in una nuova scheda), alcuni utenti hanno riscontrato dei bug della fotocamera che condizionano negativamente le prestazioni del comparto fotografico in modalità HDR. Al momento non abbiamo dati sulla diffusione dei bug, ma giudicando dal numero dei report si tratta di problemi piuttosto diffusi.

Per fortuna, Samsung sembra essersi adoperata celermente per porre rimedio e breve dovrebbe rilasciare una patch dedicata al software delle fotocamera dei suoi Galaxy che, oltre a risolvere i problemi, porterà con se qualche gradita novità.

Analisi: l'hardware ha sempre meno importanza?

Android o iOS che sia, ormai siamo abituati ad aggiornamenti software annuali che aggiungono nuove caratteristiche e funzionalità eliminando al contempo bug e problemi della prima ora.

Gli aggiornamenti, come è logico, non possono in alcun modo migliorare le specifiche hardware del comparto fotografico, ma sono in grado di aumentare le prestazioni sia in ambito fotografico che per quanto riguarda i video.

Quest patch intervengono direttamente sul codice e, in particolare, migliorano le capacità di elaborazione AI delle immagini: non si tratta solo della quantità di informazioni catturate dagli obiettivi della fotocamera, ma anche del modo in cui tali informazioni vengono elaborate e perfezionate per produrre un risultato finale.

Man mano che l'elaborazione AI delle immagini si evolve, il comparto hardware degli smartphone passa sempre più in secondo piano rispetto alle capacità AI del software della fotocamera.

Del resto, come ha dimostrato Google con le sue ultime generazioni di pixel, anche con un numero ridotto di sensori e con pochi megapixel è possibile ottenere immagini sbalorditive a condizione che l'algoritmo AI della fotocamera funzioni a dovere.