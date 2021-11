Samsung Galaxy S22: svelate le nuove RAM

Samsung Galaxy S22 sarà uno dei migliori smartphone del 2022, ma la sua potenza non arriverà solo dal nuovo chipset: Samsung infatti ha annunciato le nuove RAM che potremmo trovare sui prossimi Galaxy.

Samsung ha svelato le nuove RAM LPDDR5X, circa 1,3 volte più veloci (fino a 8,5Gbps) e con consumi ridotti fino al 20% rispetto ai modelli precedenti.

L'azienda non ha confermato che le nuove RAM arriveranno sui prossimi smartphone Samsung. In effetti, nel comunicato stampa viene menzionata la volontà di utilizzare le nuove RAM per server e automobili. Naturalmente, questo non esclude a priori gli smartphone dal progetto, e la serie Galaxy S22 sarebbe la candidata perfetta.

(Image credit: Samsung)

Insomma, non sappiamo ancora se Galaxy S22 avrà una RAM più veloce, ma siamo sicuri che il nuovo processore lo sarà. Probabilmente ne sapremo di più il 19 novembre, quando Samsung terrà l'evento Samsung Exynos.

Il teaser preannuncia che "tutto cambierà" in questa data. Molto probabilmente in questa occasione verrà presentato il nuovo chipset per smartphone Exynos 2200.

Sappiamo già che questo è stato sviluppato in collaborazione con AMD e che dovrebbe supportare ray tracing e VRS (ombreggiatura a velocità variabile), il che comporterebbe un miglioramento notevole nella grafica dei giochi mobile.

Via AndroidAuthority e Phandroid