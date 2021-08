Samsung Galaxy S22 potrebbe essere inferiore a Galaxy S21

Se speravate che Samsung Galaxy S22 segnasse un enorme passo in avanti rispetto ai precedenti Galaxy S21 potreste rimanere delusi dalle ultime indiscrezioni che lo riguardano.

Ice Universe (un leaker molto affidabile) ha pubblicato una serie di dettagli riguardanti i nuovi Galaxy S22 sul suo account Weibo. Molti di questi sono identici a quelli trapelati qualche giorno fa, e probabilmente provengono dalla stessa fonte, anche se Ice Universe afferma che le informazioni provengano da diversi canali.

Oltre ai dati già emersi di recente da altre fonti spuntano alcune novità, inclusa la possibilità che Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22 Plus siano equipaggiati con dei display FHD+ da 120Hz, a differenza di Samsung Galaxy S22 Ultra che dovrebbe avere un display QHD+ da 120Hz.

Se così fosse le caratteristiche dei display sarebbero identiche a quelle dei precedenti Galaxy S21, fatta eccezione per le dimensioni che dovrebbero essere rispettivamente di 6.06", 6.55" e 6.81 pollici.

Anche il comparto fotografico sembra molto simile, seppur non identico. A quanto pare Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus saranno equipaggiati con un sensore principale da 50MP, un ultra grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x. I sensori hanno risoluzioni diverse rispetto a quelli di Galaxy S21, ma conservano la stessa configurazione di base e ripropongono lo zoom 3x.

Cambia poco anche per Samsung Galaxy S22 Ultra, che oltre ai due teleobiettivi da 12MP in sostituzione dei precedenti da 10MP di Galaxy S21 Ultra ha un setup praticamente identico, con il sensore principale da 108MP affiancato da un ultra grandangolare da 12MP e uno zoom ottico 3x.

Ice Universe sostiene inoltre che il design sarà molto simile a quello dei Galaxy S21 range. Nello specifico il leaker afferma che la gamma S22 farà affidamento su "una versione modificata" del design di Samsung Galaxy S21.

Passando alla batteria, ancora una volta Ice Universe concorda con i recenti leak che ipotizzano la presenza di un'unità da 3.800mAh per Galaxy S22, mentre Galaxy S22 Plus dovrebbe poter contare su una batteria più capiente da 4.600mAh. Il top di gamma Galaxy S22 Ultra invece dovrebbe avere una batteria da 5.000mAh.

Analisi: Galaxy S22 e S22 Plus potrebbero essere peggiori dei loro predecessori

Non solo le specifiche e il design della gamma Samsung Galaxy S22 sembrano molto simili a quelle della precedente gamma S21, ma per certi versi Galaxy S22 standard e Galaxy S22 Plus potrebbero persino essere peggiori dei loro predecessori in termini di dimensioni dello schermo e durata della batteria.

Samsung Galaxy S21 ha un display da 6,2 pollici leggermente più grande di quello previsto per Galaxy S22 e una batteria da 4.000mAh; stesso discorso per Galaxy S21 Plus che vanta un display da 6,7 pollici e una batteria da 4.800mAh.

Anche se le differenze sono minime, i dati pendono a favore dei modelli appartenenti alla gamma S21. Se si sommano le tante similitudini estetiche e sostanziali tra le due serie la gamma Galaxy S22 rischia di essere un flop.

Detto questo è possibile che Samsung riduca i prezzi di conseguenza, quindi non escludiamo che la scelta di giocare al ribasso con le specifiche sia voluta.

