Samsung Galaxy S22: la riduzione delle prestazioni è confermata da Geekbench

Samsung è finita al centro dell'attenzione dopo che alcuni utenti hanno notato un problema di riduzione delle prestazioni che affligge Galaxy S22 su ben 10.000 app.

La teoria ha trovato conferma sui test Geekbench, utilizzati anche da TechRadar per testare lo smartphone.

Proprio Geekbench ha annunciato di aver rimosso dalle classifiche tutti i recenti smartphone Samsung della serie Galaxy S, inclusi Galaxy S10, S20, S21 e S22.

After extensive internal testing we have determined the following Samsung Galaxy handsets use GOS:- Samsung Galaxy S22 (all models)- Samsung Galaxy S21 (all models)- Samsung Galaxy S20 (all models)- Samsung Galaxy S10 (all models)March 4, 2022 See more

Samsung ha risposto informando di voler inserire un'opzione per disattivare la funzione Game Optimizing Service, che sarebbe la principale causa del problema.

Vale la pena notare che, in un post separato, Geekbench ha confermato di non aver riscontrato alcun problema nei modelli Galaxy Note di ultima generazione; il problema sembra quindi riguardare solo i Galaxy S.

TechRadar ha contattato Samsung per un commento in merito alla notizia, non ricevendo però ancora alcuna risposta.

Tutto è iniziato quando alcuni utenti hanno scoperto il calo di prestazioni causato dal servizio Game Optimizing Service in diverse app, compresi numerosi giochi e app per il benchmark, che per questo non riuscivano a rilevarne l'impatto.

Nel fornire un commento, Samsung non ha spiegato molto, affermando che il problema è legato a una funzione per il risparmio energetico pensato per prolungare la vita della batteria. La riduzione delle prestazioni è una pratica comune in quest'ambito, ma stavolta il servizio incriminato necessità di una miglior ottimizzazione.

Speriamo che l'azienda riesca a rilasciare tempestivamente l'aggiornamento.