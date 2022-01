Samsung Galaxy S22: i dettagli completi su ogni modello della gamma

Se i precedenti rumor avevano praticamente svelato quasi tutto su Samsung Galaxy S22, nuove info emerse da WinFuture tolgono qualsiasi dubbio sulle caratteristiche di ogni modello dei nuovi Galaxy, rovinando la sorpresa del lancio.

Tutte e tre le varianti europee faranno uso di un SoC Exynos 2200, mentre i telefoni destinati al mercato statunitense equipaggeranno un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ogni modello partirà con 8GB di RAM e sarà disponibile in tagli da 128 o 256GB di memoria interna, assieme ad un display da 120Hz e Android 12.

Fra le possibili immagini ufficiali c'è anche un Galaxy S22 Ultra con una S Pen, a conferma delle passate notizie in merito.

Immagine 1 di 3 The Samsung Galaxy S22 (Image credit: WinFuture) Immagine 2 di 3 The Samsung Galaxy S22 Plus (Image credit: WinFuture) Immagine 3 di 3 The Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: WinFuture)

Samsung Galaxy S22: le differenze fra i modelli

La variante standard di Samsung Galaxy S22 avrà uno schermo AMOLED da 6,1 pollici, con risoluzione di 1080 x 2340, Galaxy S22 Plus aumenta le dimensioni a 6,6 pollici, Galaxy S22 Ultra ha infine uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione di 1440 x 3080.

La frequenza d'aggiornamento può scendere ad un minimo di 10Hz sui modelli standard e Plus, mentre sul modello Ultra potrà ridursi fino ad 1Hz. Galaxy S22 Ultra dovrebbe anche essere disponibile in una configurazione da 12GB di RAM e 512GB di spazio interno.

Anche la fotocamera è identica su S22 Standard e Plus, con un sensore principale da 50 MP f/1.8, ultra-grandangolare da 120° da 12 MP f/2.2 ed un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La parte frontale dovrebbe ospitare una fotocamera da 10 MP f/2.2.

Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe invece sfoggiare un sensore principale da 108 MP f/1.8, un teleobiettivo da 10 MP f/2.4 (con zoom ottico 3x) ed un teleobiettivo da 10 MP f/4.9 (con 10x zoom ottico). La fotocamera frontale sarà da 40 MP f/2.2.

Per quanto riguarda la batteria, si avrà una capacità di 3.700mAh su Galaxy S22, 4.500mAh su Galaxy S22 Plus e 5.000 su Galaxy S22 Plus. Le dimensioni e il peso sono di 146,0 x 70,6 x 7,6 mm e 167 g per S22 Standard, 157,4 x 75,8 x 7,64 mm e 195 g per S22 Plus, arrivando infine a 163,3 x 77,9 x 8,9 mm e 227 g su S22 Ultra.

Disponibilità e prezzi

Secondo precedenti informazioni, i prezzi di partenza per i tre modelli saranno di 849€ per Samsung Galaxy S22, 1.049€ per Galaxy S22 Plus e infine 1.249€ per Galaxy S22 Ultra. Considerato un prezzo analogo per la variante Ultra della passata serie, immaginiamo che la cifra riportata sia relativa al modello da 12GB.

I modelli più economici saranno disponibili nelle varianti di colore nero, bianco, oro rosa e verde, mentre su S22 Ultra la scelta sarà tra nero, bianco, bordeaux e verde.

L'intera gamma Samsung Galaxy S22 sarà presentata il 9 febbraio, l'azienda deve tuttavia ancora annunciare le date per la disponibilità in europa. Ad accompagnare il lancio della nuova serie top di gamma, ci sarà più che probabilmente Galaxy Tab S8.