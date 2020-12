Samsung Galaxy S21 Ultra: ecco le prime immagini ufficiali

Le indiscrezioni su Samsung Galaxy S21 ormai sono tantissime, eppure non sono ancora finite: sono trapelate infatti le prime immagini ufficiali di Galaxy S21 Ultra.

Condivise da Roland Quandt (un leaker generalmente affidabile) su WinFuture, le immagini mostrano il telefono nella colorazione 'Phantom Silver' per la prima volta. Le immagini rappresentanti Galaxy S21 Ultra anche da dietro con lo stesso identico design sono state condivise anche da Evan Blass (un altro leaker affidabile), il che indica che l'indiscrezione potrebbe rivelarsi corretta.

La vera grande novità è il colore, in quanto precedentemente erano già trapelati render e teaser rappresentanti il telefono. Dalle immagini si vede il grande display, probabilmente da 6.8", e quattro fotocamere posteriori che secondo Quandt includono un sensore principale da 108 MP, due obbiettivi zoom, un grandangolo e un autofucus laser.

Samsung Galaxy S21 Ultra: First official marketing pics of the new top-end model of the flagship series in Phantom Silver: https://t.co/56aF9h0RScDecember 17, 2020