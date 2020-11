Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy Z Fold FE in arrivo?

Il prossimo grande smartphone che vedremo sarà il Samsung Galaxy S21, atteso per gennaio 2021. Ma secondo un recente leak il colosso sudcoreano si sta preparando a introdurre molti altri nuovi modelli.

Ci aspettiamo il Samsung Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3, e potenzialmente potrebbe arrivare anche un pieghevole economico chiamato Samsung Galaxy Z Fold FE (Fan Edition), sulla falsariga dell'apprezzato Galaxy S20 FE.

Max Weinbach, che ha già pubblicato diversi leak, ha poi pubblicato una lista con altri dispositivi, secondo cui vedremo almeno tre varianti del Galaxy S21, compreso un Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung flagships to expect this year:S21 FES21S21+S21 UltraZ Fold 3Z Flip 3Z Fold FENovember 15, 2020

In totale sarebbero ben sette nuovi smartphone, e per alcuni di essi è la prima volta che ne sentiamo parlare - si tratta del Galaxy S21 FE e dello Z Fold FE. Quest'ultimo è una novità particolarmente interessante, visto che potrebbe segnalare un calo di prezzo per gli smartphone pieghevoli in generale.

Interessante anche il fatto che si parli di uno Z Flip 3, visto che Z Flip 2 non è ancora uscito ufficialmente.

Un pieghevole economico ... con il pennino?

Weinbach non aggiunge informazioni alla lista, come date di uscita o prezzi. Ma c'è un altro tweet dove si parla di un dettaglio: tre dei sette dispositivi in questione supportano la S Pen.

Unendo altri leak e riflettendoci un po' su, possiamo dedurre quali smartphone saranno ufficialmente compatibili con il pennino abbinato tradizionalmente al Galaxy Note 20, al Galaxy Tab S7 e ai modelli precedenti.

Si era già detto per esempio che il Samsung Galaxy S21 supporterà S Pen. Compatibilità non significa che lo smartphone avrà un alloggio dedicato al pennino, come i modelli della serie Note. Ma indica che l'accessorio si potrà usare, sfruttandone appieno le potenzialità.

Il terzo dispositivo compatibile con la S Pen potrebbe essere lo Z Fold FE, che secondo noi è il migliore candidato. Per tenere il prezzo sotto controllo, la S Pen sarà probabilmente venduta separatamente.

Segui Techradar Italia su Facebook