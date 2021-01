Samsung Galaxy S21: a due giorni dalla presentazione spunta un teaser pieno di indizi interessanti

Siamo in attesa di vedere Samsung Galaxy S21 all'evento Samsung Unpacked che si terrà giovedì 14 gennaio e proprio oggi un teaser sembra confermare questa data, oltre a mostrare alcune funzioni interessanti della fotocamera del nuovo top di gamma Samsung.

L'azienda coreana ha pubblicato un video sul suo canale YouTube ufficiale (che trovate anche qui sotto), e anche se dura solo 27 secondi ci sono un sacco di spunti interessanti da analizzare.

Nel video si vede chiaramente il comparto fotografico, un render del chipset, la parte laterale dello smartphone e un numero imprecisato di persone che ballano e saltano (perché fa figo). Ah, ovviamente vengono confermati data e orario d'inizio dell'evento Samsung Unpacked.

Anche se a prima vista potrebbe sembrare il classico 'hype trailer' per il prossimo Galaxy S21, all'interno del video abbiamo notato degli indizi molto interessanti.

Osservando più attentamente...

In vari punti del video vengono mostrate delle nuove funzioni della fotocamera, anche se è facile non accorgersene.

Andate al secondo 0:12, vi sembra di vedere semplicemente delle persone che stanno facendo un video, giusto? Guardate meglio e noterete che le riprese provengono sia dalla fotocamera posteriore che dalla selfie cam. Questo potrebbe indicare che Samsung sta andando nella stessa direzione di Huawei, Xiaomi, Apple e molti altri produttori, offrendo una modalità di ripresa che consente di catturare le immagini con entrambe le fotocamere nello stesso momento.

Poco dopo a 0:15 si vedono delle persone che saltano giù da un'auto alle quali vengono scattate delle foto in sequenza. Vi sembrano semplici scatti di soggetti in movimento? Noi ci vediamo qualcos'altro, dato che la raffica sembra piuttosto elevata.

Potrebbe trattarsi della modalità "Single Take" (nella quale viene ripreso un breve video di un oggetto o una persona dal quale lo smartphone estrapola i migliori frame catturati da ciascuna lente), o semplicemente di un sistema di scatto multiplo avanzato. La linea Samsung Galaxy S20 è in grado di effettuare riprese video 8K dalle quali si possono estrapolare immagini da 32MP, funzione che potremmo trovare anche su Galaxy S21, magari in versione aggiornata.

Infine a 0:17 viene mostrata un video di una ragazza in una galleria poco illuminata, che dopo il "click" si vede ritratta in una foto ben esposta nello stesso ambiente. Potrebbe trattarsi di una nuova modalità notte in grado di migliorare la luce nelle scene scure catturando più dettagli di uno scatto standard. Probabilmente questa funzione sarà disponibile anche in modalità ritratto.

Queste sono gli indizi principali che abbiamo estrapolato dal video. Samsung Galaxy S21 verrà presentato ufficialmente il 14 gennaio e vi faremo sapere al più presto tutto quello che emergerà durante il Samsung Unpacked.