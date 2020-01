Samsung Galaxy S20, la fotocamera sarà incredibile

Sono circolate moltissime voci sulla gamma Galaxy S20 ma il comparto fotografico è rimasto un mistero per molto tempo, beh, fino a ieri per la precisione. UniverseIce (una fonte affidabile) ha twittato che il Samsung Galaxy S20 avrà un blocco posteriore a tripla lente: 2 obiettivi avranno 12MP mentre un terzo arriverà a 64MP (probabilmente quello principale).

Galaxy S20 Plus monterebbe tre fotocamere posteriori e un sensore di profondità. Samsung Galaxy S20 Ultra avrebbe un obiettivo principale da 108 MP, supportato da ottiche secondarie da 48 MP e 12 MP, insieme a un sensore di profondità. Purtroppo, all'infuori della risoluzione e del numero di tali obiettivi, non conosciamo altro.

UniverseIce non fornisce ulteriori dettagli, ma Max Weinbach di XDA Developers ha twittato un elenco di specifiche del Galaxy S20 Ultra e le specifiche della fotocamera si allineano a quelle riportate da UniverseIce. XDA Developers ha anche maggiori informazioni sul Samsung Galaxy S20 Plus ; infatti il portale ha ricevuto dei rendering da una fonte anonima in cui possiamo notare quattro fotocamere posteriori e una frontale.

Il blocco posteriore ospita un sensore Sony IMX 555 da 12 MP da 1,8 μm, attualmente inedita, e diversa da quella del Samsung Galaxy S10 ; segue una lente da 64 MP e un teleobiettivo capace di uno zoom ottico 3x e di uno digitale 30x. Infine, Galaxy S20 Plus monta la stessa fotocamera frontale da 10 MP del Samsung Galaxy Note 10 .

Pare che la fotocamera posteriore sia in grado di registrare video in 8K a 30 fps o 4K a 60 fps, e si parla anche di diverse modalità che abbiamo già visto. Partiamo da "Smart Angle Selfie", una funzione che passa automaticamente all’ obiettivo grandangolare quando vengono inquadrate più di due persone, "Scatta foto singola", che consente di spostarsi mentre l'S20 scatta automaticamente foto e video, e una modalità "Pro Video", che consente di modificare manualmente più impostazioni durante la registrazione video.

Pare che mancherà la modalità "Director’s View", che avrebbe permesso alla fotocamera di tracciare automaticamente un soggetto. XDA Developers suggerisce che questa modalità non sarà disponibile al lancio, ma potrebbe essere aggiunta in un secondo momento o finire su un altro smartphone.

Confirmations for the Galaxy S20 Series! The S20 Ultra 5G will indeed have 108MP Main Camera with Periscope Camera that will allow up to astonishing 100X of Hybrid Zoom. S20 and S20+ will continue with 12MP, 6.2 and 6.7” Dynamic AMOLED, respectively. (1/2https://t.co/bRiuKw9OwxJanuary 13, 2020