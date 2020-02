Samsung Galaxy S20, la fotocamera sarà di gran lunga migliore rispetto a S10

The Samsung Galaxy S20's camera should have the S10 Plus (above) beat

La fotocamera è uno degli aspetti più interessanti del Samsung Galaxy S20 e dopo tante indiscrezioni su miglioramenti e nuove caratteristiche, finalmente si vede qualcosa di più interessante.

Il leaker Max Weinbach ha pubblicato delle presunte foto scattate con Samsung Galaxy S20 e Galaxy S20 Plus. Non vi sono purtroppo scatti attribuiti al Galaxy S20 Ultra e quindi dovremo attendere per conoscere i dettagli della vociferata fotocamera da 108 MP.

Abbiamo due presunti scatti realizzati con il Galaxy S20 Plus: una usando il sensore principale, l’altra usando lo zoom digitale 30x.

Lo zoom mantiene un buon numero di dettagli, alcune parole sono leggibili ma il risultato non si può considerare buono. Sarebbe interessante confrontare anche Galaxy S20 Ultra e Galaxy S10 con il loro zoom 10x ottico e lo zoom 100x digitale.

Qui di seguito ci sono altre foto, molto più interessanti: mostrano le prestazioni del Galaxy S20 confrontate a quelle del Samsung Galaxy S10 in presenza di poca luce.

Entrambe le foto hanno un buon livello di dettaglio per un ambiente così poco illuminato, ma non possiamo sapere se l'illuminazione fosse davvero identica nel momento in cui le due foto sono state scattate; se così fosse, il Galaxy S20 offrirebbe scatti nettamente più luminosi e nitidi. Indipendentemente dai possibili confronti, Samsung Galaxy S20 appare eccezionale a prescindere per le foto in presenza di scarsa luminosità.

Infine Weinbach mostra alcune immagini del grandangolo di Samsung Galaxy S20 comparate ad altre del Samsung Galaxy S10, e qui la differenza non pare essere sostanziale.

La foto scattata con Samsung Galaxy S10 ha colori vibranti ed un buon dettaglio, ma S20, pur mantenendo lo stesso livello di dettaglio, offre colori più naturali e meno incisivi.

Le foto scattate con Samsung Galaxy S20 potrebbero ancora avere margini di miglioramento. Lo stesso Weinbach afferma che il software della fotocamera è ancora in fase di programmazione e in più, un così piccolo numero di scatti, potrebbe non aver reso giustizia alle reali capacità dei nuovi dispositivi Samsung.

Le foto del prossimo top di gamma Samsung sono molto promettenti: il Samsung Galaxy S20 Ultra offrirà sicuramente un’eccezionale esperienza fotografica, e, anche solo guardando questi leak, scegliendo S20 o S20 plus avrete comunque un’ottima esperienza.

