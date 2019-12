Samsung Galaxy S11 Plus, fotocamera simile a Note 10 Plus?

Nei primi mesi del 2020 dovrebbero essere fornite informazioni ufficiali sui nuovi Samsung Galaxy S11 , e gli ultimi rumor suggeriscono che nei prossimi top gamma verrà utilizzato, per le fotocamere, un design simile a quello del Galaxy Note 10 Plus .

Una foto pubblicata da Ice Universe lascia intendere che il prossimo top di gamma avrà tre fotocamere posteriori disposte verticalmente: una fotocamera ultra-grandangolare, la fotocamera principale e una fotocamera con teleobiettivo.

L’immagine mostra solo parte della sezione posteriore del terminale Ice Universe sostiene che sarà anche presente un sensore ToF in grado di misurare la distanza tra la camera e l’oggetto inquadrato e un flash LED posizionato a lato della fotocamera principale.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgfDecember 16, 2019