Samsung Galaxy S11: 12 GB di RAM per tutti i modelli della serie

Samsung Galaxy S11 potrebbe avere ancora più RAM rispetto a S10 Plus

Le indiscrezioni riguardanti le specifiche di Samsung Galaxy S11 (o, secondo alcune voci , Galaxy S20), potrebbero far gola ai fan della tecnologia di tutto il mondo.

Si parla di una fotocamera da 108 MP, registrazione di video in risoluzione 8K, una batteria da 4500 mAh, uno schermo AMOLED da 6,9 pollici per il modello più grande e, secondo gli ultimi leak, 12 GB di memoria RAM per tutti i modelli, incluso quello di fascia budget.

L’indiscrezione proviene dal profilo Twitter @UniverseIce, che è sempre molto attivo in tema di leak riguardanti Galaxy S11 / S20, grazie a numerose pubblicazioni di elementi inediti giorno per giorno.

Il tweet sostiene che tutta la gamma dei futuri Samsung Galaxy potrebbe essere equipaggiata con 12 GB di memoria RAM o, presumibilmente, alcune configurazioni addirittura con 16 GB, in linea con la politica recente dell’azienda che ha sempre portato sul mercato dei dispositivi con quantità di RAM variabili a seconda della fascia di appartenenza.

Attualmente, soltanto alcuni smartphone supportano 12 GB di RAM (come, ad esempio, Samsung Galaxy S10 Plus ) e nessun modello è mai riuscito a spingersi oltre tale soglia, sebbene alcune indiscrezioni sostengano che Black Shark 3 5G potrebbe essere il primo smartphone con 16 GB di RAM.

Una quantità aggiuntiva di memoria RAM può risultare utile per accelerare alcuni processi come il salvataggio di foto, la modifica di immagini e la riproduzione di giochi, ma, attualmente, 12 GB potrebbero rivelarsi eccessivi a bordo di uno smartphone, per non parlare di una soluzione da 16 GB che sarebbe sorprendente dal punto di visto tecnologico, ma discutibile nell’uso pratico di tutti i giorni.

Al giorno d’oggi, 6 GB di RAM sono più che sufficienti (vedi Galaxy S10e) e, dunque, raddoppiare la memoria sul futuro Galaxy S11e (o Galaxy S20, che dir si voglia) potrebbe rivelarsi un overkill non necessario.

Dando uno sguardo ai numeri impressionanti delle specifiche della fotocamera di Galaxy S11, siamo portati a giustificare l'utilizzo di RAM aggiuntiva, ma anche a porci un altro punto di domanda: si parla di specifiche troppo belle per essere vere?

The standard configuration:12GB LPDDR5January 13, 2020

Troppo bello per essere vero?

Come accennato, le indiscrezioni riguardanti Samsung Galaxy S11 o S20 parlano di una lista delle specifiche che farebbe tremare qualunque concorrente, sebbene alcuni elementi possano sembrare eccessivamente futuristi e, quindi, poco probabili.

La voce che sostiene l’utilizzo di 12 GB di RAM è la ciliegina sulla torta, tuttavia Samsung potrebbe trovare alcune difficoltà nel cercare di soddisfare le esigenze sia di coloro che necessitano di RAM aggiuntiva sia di chi ha intenzione di risparmiare e optare per la versione economica dello smartphone top di gamma di turno. Stando alle indiscrezioni, potremmo non assistere a nessuna versione realmente economica di Samsung Galaxy S11 / S20.

Quindi, l’azienda sudcoreana potrebbe aver dimenticato una fetta importante di pubblico (basti pensare al grande successo riscosso dalla serie Galaxy A, che testimonia come l’occhio del consumatore sia sempre più attento al rapporto qualità-prezzo)? Oppure, si tratta soltanto di voci non fedeli alla realtà, frutto di leaker eccessivamente ottimisti? Noi opteremmo per la seconda.

Ad ogni modo, le nostre idee saranno più chiare l’11 febbraio, giorno in cui Samsung dovrebbe presentare la nuova gamma di smartphone; scopriremo se l’azienda sudcoreana abbia davvero deciso di ridurre il gap presente tra modelli diversi di una stessa serie, in modo da incidere in maniera inferiore sulle specifiche della configurazione più economica.